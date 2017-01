Star Wars Babies: i controversi "Midi-chlorian" in una parodia d'animazione

Di Pietro Ferraro martedì 3 gennaio 2017

I famigerati Midi-chlorian diventano personaggi animati in un nuovo corto d'animazione parodia di Star Wars.

L'universo di Star Wars è in piena espansione con il 2016 che prima di salutarci ci ha regalato una nuova avventura nell'iconica "galassia lontana lontana" con lo spin-off Rogue One: A Star Wars Story. Con il successo arrivano inevitabilmente le parodie e il franchise di Star Wars non è diverso, stavolta si tratta di un corto d'animazione tanto bislacco quanto spassoso. Il corto è intitolato Star Wars Babies e non solo mostra alcuni personaggi iconici versione "baby", ma trasforma i i controversi "Midi-chlorian" in veri e propri personaggi.

Questo cortometraggio animato condiviso dall'utente di YouTube "Cheeksdown" esprime nella descrizione del video un speranza per il futuro: "Disney sta facendo cose grandi finora con Star Wars...speriamo che non rovini tutto". La sigla è una parodia evidente della serie animata anni '80 Muppet Babies e vediamo personaggi come la Principessa Leia portare a passeggio il cane, Han Solo continuamente schizzato con una pistola ad acqua da Greedo, l'Ewok Wicket intento a cimentarsi con gioco di "Chi è che bussa" e Chewbacca e Boba Fett che giocano a calcio utilizzando come pallone il droide BB-8. La breve "storia" inizia quando Jar Jar Binks chiede se può giocare a calcio con Chewbacca e Boba Fett e la reazione dei due non sarà delle più cordiali: Boba Fett prende a calci BB-8 lanciandolo contro le parti basse di Jar Jar Binks che poi un infuriato Chewbacca lancerà in un pozzo. A quato punto i Midi-chlorian di Jar Jar binks sono costretti a far intervenire i Jedi e in qualche modo entrano nel corpo del maestro Yoda, chiedendo ai suoi Midi-chlorian di aiutare Jar Jar Binks. Purtroppo questi ultimi non hanno alcun interesse ad aiutare il fastidioso Gungan e sembrano decisi a lasciarlo al suo destino. Se avrete la pazienza di arrivare fino ai titoli di coda potrete vedere che fine fanno tutti i personaggi.

I Midi-chlorian rappresentano solo uno dei molti errori fatti da George Lucas con la sua trilogia prequel, un qualcosa di "scientifico" che strideva pesantemente con l'aura mistica che circonda l'iconica "Forza".

Disney e LucasFilm hanno attualmente lo spin-off Rogue One: A Star Wars Story nei cinema che sarà seguito il prossimo 15 dicembre dall'attesissimo Star Wars: Episodio VIII.

Fonte: Movieweb