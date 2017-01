E' morto George Kosana, lo sceriffo del cult "La notte dei morti viventi"

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 gennaio 2017

Lo sceneggiatore John Russo ha annunciato sul social media che George Kosana, attore in "La notte dei morti viventi" è scomparso a 81 anni dopo un lunga malattia.

George Kosana, che ha fatto il suo debutto cinematografico nei panni dello sceriffo McClelland nel classico horror del 1968 La notte dei morti viventi, è morto all'età di 81 anni. La scomparsa dell'attore è stata segnalata su Facebook da un amico di lunga data dell'attore, lo sceneggiatore John Russo che ha scritto La notte dei morti viventi con George A. Romero.

George Kosana, RIP mio caro amico. George Kosana che ha interpretato lo sceriffo in NOLD è purtroppo scomparso dopo una lunga battaglia con varie malattie. Mancherà molto a me, al cast, ai membri della troupe e ai molti fan di NOLD. Negli ultimi giorni ho costantemente rivissuto i miei molti ricordi buoni e spesso divertenti di lui.

George Kosana nato a Clairton, Pennsylvania, il 22 dicembre 1935 oltre ad aver recitato in La notte dei morti viventi è stato anche il direttore di produzione del classico horror. Kosana è inoltre apparso nel film di George A. Romero There's Always Vanilla (1971) e in The Booby Hatch (1976) co-sceneggiato e co-diretto da John Russo. Dopo una lunga pausa è tornato a recitare nel 2009 nell'horror Incest Death Squad e in seguito ha anche ripreso il suo ruolo dello sceriffo McClelland nel corto Living Dead e nell'imminente Uncle John is a Zombie scritto e co-diretto da John Russo.

Purtroppo pochi mesi prima del suo decesso George Kosana era in estreme difficoltà finanziarie con John Russo che ha creato una campagna di raccolta fondi per conto del suo vecchio amico che pare fosse stato raggirato da personaggi senza scrupoli. Kosana soffriva di diverse patologie tra cui un enfisema, degenerazione maculare e si stava riprendendo da quattro bypass.

John Russo ha raccontato dell'amicizia che lo legava a Kosana da quando erano entrambi ventenni descrivendo Kosana un tipo dalla "burbera personalità avventurosa". Entrambi hanno servito nelle forze armate, Kosana nei Marines e John Russo nell'esercito. George Kosana lascia suo fratello maggiore Stephen e sei nipoti.

Fonte: Movieweb