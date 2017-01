Stasera in tv: "Amore, cucina e curry" su Rai 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 gennaio 2017

Rai 1 stasera propone Amore, cucina e curry (The Hundred-Foot Journey), commedia del 2014 diretta da Lasse Hallström e interpretata da Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal e Charlotte Le Bon.

Cast e personaggi



Helen Mirren: Madame Mallory

Om Puri: Papà

Manish Dayal: Hassan

Charlotte Le Bon: Marguerite

Amit Shah: Mansur

Farzana Dua Elahe: Mahira

Dillon Mitra: Mukthar

Aria Pandya: Aisha

Doppiatori italiani

Ada Maria Serra Zanetti: Madame Mallory

Franco Zucca: Papà

Marco Vivio: Hassan

Valentina Mari: Marguerite

Davide Perino: Mansur

Letizia Ciampa: Mahira

Trama e recensione





In “Amore, cucina e ... curry” Hassan Kadam (Manish Dayal) interpreta un genio della gastronomia, che non sbaglia mai un colpo. La famiglia Kadim, emigrata dall’India e guidata dal capofamiglia, Papa (Om Puri), si stabilisce nel caratteristico villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia. Un posto incantevole e raffinato, il luogo ideale dove aprire Maison Mumbai, un ristorante indiano a conduzione familiare. Ma le cose cambiano nel momento in cui Madame Mallory (Helen Mirren), l’algida titolare e cuoca del rinomato ristorante francese Saule Pleureur, non si intromette.

Le sue implacabili proteste contro il nuovo ristorante indiano che dista solo 30 metri dal suo, danno luogo ad un’accesa battaglia fra i due locali, fino a quando la passione di Hassan per l’alta cucina francese e per Marguerite (Charlotte Le Bon), la deliziosa “sous chef” di Madame Mallory, non riuscirà ad amalgamare magicamente le due culture, regalando a Saint-Antonin nuovi sapori di cucina e di vita che neanche Madame Mallory potrà ignorare. La donna infatti, sarà disposta a riconoscere il talento culinario del suo rivale e a prenderlo sotto la sua ala protettiva.

“Amore, cucina e... curry” abbonda di sapori tangibili e inebrianti. Il film racconta il trionfo della tradizione familiare nonostante l’”esilio”, e ritrae due mondi in conflitto fra loro, con un giovane deciso a tutti i costi a ricreare il conforto della propria casa attraverso la sua tradizione culinaria.

Curiosità





Il film è un adattamento cinematografico del romanzo "Madame Mallory e il piccolo chef indiano" scritto da Richard C. Morais.



Il film è prodotto dal premio Oscar Steven Spielberg, dall’attrice nominata all’Oscar Oprah Winfrey e da Juliet Blake.



Om Puri, che interpreta Papà, durante le riprese ha cucinato per l'intera troupe.



Il ristorante di lusso a Parigi è in realtà il Café Georges, situato nella parte superiore del Centro Georges Pompidou.



I due ristoranti, uno di fronte all'altro, sono stati creati digitalmente. La Maison Mumbai si trova in realtà di fronte ad un grande terreno. I produttori hanno pavimentato un tratto di 75 metri di strada e costruito la facciata di un edificio sul lato opposto con un grande blue screen.



Anche se il romanzo è ambientato negli anni '90, la storia è stata aggiornata per il film.



Il film costato 22 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 88.







La colonna sonora





Le musiche originali del film sono di A.R. Rahman compositore indiano vincitore di due Oscar per la colonna sonora di The Millionaire.







TRACK LISTINGS

1. "Hassan Learns French Cooking" - A. R. Rahman

2. "The Village of Saint Antonin" - A. R. Rahman

3. "New Beginnings" - A. R. Rahman

4. "Vintage Recipe" - A. R. Rahman

5. "Mr. Kadam" - A. R. Rahman

6. "The Clash" - A. R. Rahman

7. "Destiny, Fire, War" - A. R. Rahman

8. "The Gift" - A. R. Rahman

9. "You Complete Me" - A. R. Rahman

10. "Alone in Paris" - A. R. Rahman

11. "India Calling" A. R. Rahman

12. "Reunion" - A. R. Rahman

13. "End Credits Suite" - A. R. Rahman

14. "My Mind Is a Stranger Without You" - Solange Merdinian, A. R. Rahman

15. "A La Hassan de Paris" - A. R. Rahman

16. "Afreen (feat. Nakash Aziz, K.M.M.C. Sufi Ensemble)" - Gulzar, A. R. Rahman

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.