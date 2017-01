Stasera in tv: "Ogni maledetto Natale" su Rai 3

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 gennaio 2017

Rai 3 stasera propone "Ogni maledetto Natale", commedia del 2014 diretta da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo (Boris - Il film) e interpretata da Alessandra Mastronardi, Alessandro Cattelan, Corrado Guzzanti e Valerio Mastandrea.

Cast e personaggi



Alessandra Mastronardi: Giulia Colardo

Alessandro Cattelan: Massimo Marinelli

Francesco Pannofino: Aldo / Marc'Antonio

Corrado Guzzanti: Sauro / Benji

Valerio Mastandrea: Tiziano / Baldovino

Marco Giallini: Fano / Pierre Silvestri

Caterina Guzzanti: Antonella / Tiziana

Stefano Fresi: Rino / poliziotto

Andrea Sartoretti: Gaetano / poliziotto

Laura Morante: Maria / Ludovica

Trama e recensione





Massimo e Giulia hanno storie e vite molte diverse. Quando si incontrano però scatta il colpo di fulmine. C’è solo un problema: il Natale si avvicina minaccioso. La decisione di trascorrere le Feste con le rispettive famiglie si rivelerà un'insospettabile catastrofe dai risvolti tragicomici. Potrà il loro amore sopravvivere al Natale?

Note di regia





“Ogni maledetto Natale” è una commedia sentimentale e satirica, un film scritto e

diretto con la libertà che abbiamo sempre avuto con il tentativo di affrontare un

tema più grande, più largo. E ribaltarlo completamente. Il Natale, che dovrebbe

essere un mo mento di armonia, pace e coesione famigliare, è qui raccontato come

un incubo antropologico, all’origine di tutti i disagi di quel periodo, una festività che stressa e affatica le persone sin dalla notte dei tempi. A Natale le giornate sono più corte, più buie, più fredde. E l’uomo da sempre reagisce alla paura di questa oscurità con un impazzimento di luci, caos, esasperazioni, feste e sacrifici. Anche oggi il Natale è questo, una follia collettiva in cui le famiglie hanno i superpoteri e vogliono essere gratificate e glorificate, rovesciandoti addosso tutte le aspettative che in realtà non sono le tue. Così abbiamo preso la cosa più bella del mondo, due giovani pieni di speranze che si amano veramente, e li abbiamo fatti scontrare col Natale. Questa è la domanda che pone il film: può l’amore resistere al Natale? Può l’amore sopravvivere al Natale? Perché l’incubo del Natale è la prova da superare per questi due poveri disgraziati che hanno l’unica imperdonabile colpa di essere giovani e liberi. Le due famiglie sono due estremi, i Colardo sono una famiglia di creature emerse dalla terra, in una Tuscia immaginaria, che sembrano lottare contro le tenebre; la seconda, i Marinelli Lops, è una famiglia di miliardari in un palazzo stupendo nel centro di Roma, ma fuori dal mondo. Ed entrambe le famiglie sono interpretate dallo stesso gruppo d’attori, a raccontarci quanto a Natale le famiglie siano tutte mostruosamente uguali. [Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo]

La colonna sonora





Le musiche originali del film sono di Giuliano Taviani (Boris - Il Film) e Carmelo Travia (Viva L'Italia).

La colonna sonora include i brani "Lapland Express" di John Cacavas, "Nowhere To Run" di Martha and the Vallendas, una versione del classico "Jingle Bells" interpretata da Levante e la hit "Gimme Some Lovin" di Spencer Davies Group.







TRACK LISTINGS

1. Giallo 0:31

2. Pupazzetto 2:49

3. Spurchiafiletto 1:31

4. Il giorno di Natale 2:00

5. Panda Mission 1:08

6. Giulia e Massimo 2:52

7. Caccia 5:12

8. Grappa Colardo 2:06

9. Discorso epico 2:12

10. Sentimentale Colardo 1:17

11. Rapina 1:43

12. Pupazzetto (Versione Chitarra)

La colonna sonora del film è disponibile su Spotify.