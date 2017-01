Song to Song: nuovo titolo e nuova immagine per Weightless di Terrence Malick

Di Antonio Maria Abate mercoledì 4 gennaio 2017

Terzo ed ultimo titolo per il progetto che Terrence Malick coltiva dal 2012. Prima Lawless, poi Weightless, adesso Song to Song, con un'uscita americana confermata al 17 marzo 2017 ed una nuova immagine. Possibile debutto alla Berlinale?

Quello che per anni è stato Weightless, stando a quanto riportato su Indiewire, cambia nuovamente titolo: adesso il prossimo film di Terrence Malick sarà Song to Song, titolo che meno malickiano è difficile immaginarlo. E dire che non è la prima volta, dato che inizialmente ci si riferì al progetto con Lawless, titolo poi "ceduto" a John Hillcoat per il suo film, presentato a Cannes nel 2012. Si tratta perciò della terza e a questo punto ultima modifica.

Sì perché Song to Song ha già una data d'uscita per il mercato statunitense, ossia il 17 marzo 2017. Più che altro si tratta di una conferma, visto che tale data risulta già da alcuni mesi. In apertura trovate una nuova immagine del film, che vede tra i protagonisti Ryan Gosling, Rooney Mara e Michael Fassbender, più una pletora di celebrità che non si sa nemmeno se siano stati o meno inseriti nella versione finale del film (Christian Bale, per dire, dice di essere stato sul set per 3/4 giorni, che nel dialetto di Malick significa esclusione quasi certa in sede di montaggio). Questa la sinossi:

Un moderna love story ambientata ad Austin, nella scena musicale del Texas, in cui una coppia di autori, Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling), oltre all'impresario Cook (Michael Fassbender) ed una cameriera (Natalie Portman), inseguono il successo attraverso un panorama rock ‘n’ roll contraddistinto da seduzione e tradimento.

A margine ricordo che il film di Malick è in cima alla lista dei 51 film più attesi da Cineblog, e che l'uscita così ravvicinata fa ancora sperare in un possibile ancorché difficile inserimento nella selezione ufficiale della Berlinale, che si terrà dal 9 al 19 febbraio prossimi. Knight of Cups esordì proprio a Berlino due anni fa d'altronde, mentre gli appassionati ricorderanno che La sottile linea rossa, film che segnò il ritorno di Malick dopo vent'anni di assenza, vinse addirittura l'Orso d'oro nel 1999.