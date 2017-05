Song to Song: spot tv in italiano, foto e locandine del film di Terrence Malick

Di Antonio Maria Abate lunedì 8 maggio 2017

Song to Song: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Terrence Malick nei cinema italiani dal 10 maggio 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il 10 maggio debutta nei cinema italiani Song to Song, il nuovo film del regista di culto TerRence Malick (The Tree of Life). Lucky Red ha reso disponibili due nuovi spot tv in italiano e 4 character poster che ritraggono i personaggi di Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender e Natalie Portman.

Il film racconta un triangolo amoroso che coinvolge BV (Ryan Gosling) un musicista che cerca il successo con l’aiuto della compagna (Rooney Mara) e del suo produttore e mentore Cook (Michael Fassbender).

Song to Song è anche un film molto musicale. Malick è sempre stato appassionato di musica e l’ha sempre sfruttata ampiamente, soprattutto quella classica, che è diventata una compagna inseparabile del suo immaginario visivo. In Song to Song è la musica pop che funge da collante tra i personaggi.

Malick ha girato il film durante tre importanti festival musicali di Austin: l’Austin City Limits Festival, il South by Southwest, il gigantesco festival multimediale che si celebra dal 1987 e il Fun Fun Fun Fest, che ha il merito di scoprire sempre nuovi talenti.

Tra i contributi musicali più importanti che si vedono nel film, c’è quello di Patti Smith, considerata da tutti la Madrina del Punk. La Smith ha formato il ‘Patti Smith Group’ negli anni ’70 e ha avuto un’influenza profonda nella creazione dell’estetica ‘garage-band’, della scena punk di New York, divenendo in seguito una famosa poetessa di strada e un idolo del rock. È membro della Rock and Roll Hall of Fame ed è anche la vincitrice del National Book Award.

Patti Smith e Terrence Malick si conoscono dagli anni ’70 ma è stata il nostro Supervisore delle Musiche, Lauren Mikus, a metterli in contatto. La considero una delle grandi poetesse del rock. Le scene in cui recita insieme a Rooney Mara riassumono l’idea alla base del film. Nel film si vede Patti che parla in tutta sincerità di cosa significhi essere donna nel campo discografico, del problema di essere sempre in viaggio, della difficoltà di coltivare amicizie e amori. In alcune scene la cantante condivide la sua filosofia, mostrando tutta la purezza del suo cuore. Quando Patti incontra Faye, le cambia letteralmente la vita. Sarah Green - Produttore





Song to Song: trailer italiano del film di Terrence Malick

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Lucky Red ha reso disponibile un trailer italiano di Song to Song, il nuovo film del regista Terrence Malick in arrivo nelle sale italiane il 10 maggio 2017.

Il film è un’intensa storia d’amore che vanta nel cast, nel ruolo di se stessi, anche numerosi artisti di fama internazionale, tra cui Patti Smith e Iggy Pop.





BV (Ryan Gosling) è un musicista che cerca il successo con l’aiuto della compagna (Rooney Mara) e del suo produttore Cook (Michael Fassbender). Tra i tre si stabilisce un legame che va oltre il semplice rapporto professionale e che coinvolge presto anche la giovane cameriera Rhonda (Natalie Portman). Nasce così una relazione intima e passionale in continuo bilico tra amore e tradimento.





Song to Song: trailer e poster del film di Terrence Malick

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili un trailer e una locandina di Song to Song, il nuovo film di Terrence Malick, un dramma musicale che Malick ha girato nel 2011 in Taxas durante il festival musicale "Austin City Limits" catturando filmati dei suoi attori sul palco con vari cantanti e artisti. Lasciato questo progetto in stand-by Malick si è dedicato a Knight of Cups e al documentario Voyage of Time per poi rimettere mano a Song to Song che è uno dei due progetti che Malick ha attualmente in post-produzione.

Il film segue due coppie sentimentalmente ingarbugliate sullo sfondo della scena musicale di Austin, una coppia di cantautori interpretati da Rooney Mara e Ryan Gosling e un magnate della musica interpretato da Michael Fassbender che inizia una relazione con una cameriera interpretata da Natalie Portman. Questo è tutto quello che sappiamo in questo momento, ma come accaduto con la maggior parte dei progetti di Malick uno stuolo di attori ha partecipato alle riprese del film, ruoli che però potrebbero finire "tagliati" come è capitato in passato anche a nomi di una certa caratura.

Song to Song fruirà di un a premiere al South by Southwest il prossimo mese e debutterà nei cinema di New York e Los Angeles il 17 marzo. Malick sta anche preparando Radegund un dramma ambientato durante la seconda guerra mondiale che dovrebbe uscire entro l'anno.





Un moderna love story ambientata ad Austin, nella scena musicale del Texas, in cui una coppia di autori, Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling), oltre all'impresario Cook (Michael Fassbender) ed una cameriera (Natalie Portman), inseguono il successo attraverso un panorama rock ‘n’ roll contraddistinto da seduzione e tradimento.

Fonte: Collider





Song to Song: nuovo titolo e nuova immagine per Weightless di Terrence Malick

Articolo pubblicato il 4 gennaio 2017

Terzo ed ultimo titolo per il progetto che Terrence Malick coltiva dal 2012. Prima Lawless, poi Weightless, adesso Song to Song, con un'uscita americana confermata al 17 marzo 2017 ed una nuova immagine. Possibile debutto alla Berlinale?

Quello che per anni è stato Weightless, stando a quanto riportato su Indiewire, cambia nuovamente titolo: adesso il prossimo film di Terrence Malick sarà Song to Song, titolo che meno malickiano è difficile immaginarlo. E dire che non è la prima volta, dato che inizialmente ci si riferì al progetto con Lawless, titolo poi "ceduto" a John Hillcoat per il suo film, presentato a Cannes nel 2012. Si tratta perciò della terza e a questo punto ultima modifica.

Sì perché Song to Song ha già una data d'uscita per il mercato statunitense, ossia il 17 marzo 2017. Più che altro si tratta di una conferma, visto che tale data risulta già da alcuni mesi. In apertura trovate una nuova immagine del film, che vede tra i protagonisti Ryan Gosling, Rooney Mara e Michael Fassbender, più una pletora di celebrità che non si sa nemmeno se siano stati o meno inseriti nella versione finale del film (Christian Bale, per dire, dice di essere stato sul set per 3/4 giorni, che nel dialetto di Malick significa esclusione quasi certa in sede di montaggio). Questa la sinossi:



Un moderna love story ambientata ad Austin, nella scena musicale del Texas, in cui una coppia di autori, Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling), oltre all'impresario Cook (Michael Fassbender) ed una cameriera (Natalie Portman), inseguono il successo attraverso un panorama rock ‘n’ roll contraddistinto da seduzione e tradimento.

A margine ricordo che il film di Malick è in cima alla lista dei 51 film più attesi da Cineblog, e che l'uscita così ravvicinata fa ancora sperare in un possibile ancorché difficile inserimento nella selezione ufficiale della Berlinale, che si terrà dal 9 al 19 febbraio prossimi. Knight of Cups esordì proprio a Berlino due anni fa d'altronde, mentre gli appassionati ricorderanno che La sottile linea rossa, film che segnò il ritorno di Malick dopo vent'anni di assenza, vinse addirittura l'Orso d'oro nel 1999.