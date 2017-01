Han Solo, Woody Harrelson sarà il mentore di Alden Ehrenreich nello spin-off Star Wars

Di Federico Boni mercoledì 4 gennaio 2017

Woody Harrelson new entry nell'atteso spin-off dedicato a Han Solo.

Han Solo, Emilia Clarke per lo spin-off di Star Wars Emilia Clarke protagonista femminile di Han Solo, spin-off di Star Wars. Dopo il boom di Rogue One, con oltre 800 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, in casa Disney guardano oltre, ovvero all'annunciato spin-off interamente dedicato a Han Solo. Ebbene Woody Harrelson sarebbe in trattative per interpretare il mentore del protagonista nel film diretto da Phil Lord e Chris Miller. Parola di Variety.

Woody potrebbe quindi andare ad affiancare Alden Ehrenreich, annunciato mattatore negli abiti di un giovane Solo, Donald Glover ed Emilia Clarke. Ad occuparsi dello script Lawrence Kasdan e Jon Kasdan, per un film che racconterà come Han Solo sia diventato il farabutto contrabbandiere e ladro poi incontrato da Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi a Mos Eisley. Presente nel cast anche Chewbacca.

In uscita il 25 maggio del 2018, il film andrà a breve incontro alle riprese.

Fonte: Comingsoon.net