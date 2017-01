Tough as They Come, Sylvester Stallone dirige Adam Driver

Di Federico Boni mercoledì 4 gennaio 2017

Adam Driver primo nome per il nuovo film di Sylvester Stallone.

Mills, durante la sua 3° missione in Afghanistan, venne travolto da un'esplosione a pochi giorni dal suo 25esimo compleanno. Contro ogni previsione è riuscito a sopravvivere, perdendo però tutti e 4 gli arti. Via le braccia e via le gambe. Mills è così diventato un caso 'statistico', essendo solo 5 i soldati riusciti a sopravvivere a simile tragedia tra Afghanistan e Iraq. Tra quei 5 c'è anche lui.

A soli 25 anni Mills ha dovuto trasformare la propria vita, riuscendo a superare momenti difficilissimi attraverso la propria forza di volontà, la Fede e l'amore incondizionato della sua famiglia. Driver non sarà Travis Mills bensì Craig Buck, suocerò che lo aiutò in maniera diretta ad andare avanti. Sconosciuto, per ora, il nome del protagonista.

Fonte: Comingsoon.net