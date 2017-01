Writers Guild Awards 2017, le nomination - c'è Deadpool

Di Federico Boni mercoledì 4 gennaio 2017

C'è anche Deadpool tra le migliori sceneggiature non originali ai Writers Guild Awards 2017.

Premi assegnati dagli Writers Guild of America per il contributo che sceneggiature e sceneggiatori danno per i film, la televisione e la radio, i Writers Guild Awards 2017 hanno appena annunciato le proprie nomination, con cerimonia di premiazione che si terrà il 19 febbraio prossimo. Premi estremamente attendibili in casa Academy, i WGA, visto e considerato che spessissimo i vincitori trovano conferma agli Oscar.

Negli ultimi 2 anni tre su quattro, vedi The Imitation Game, Spotlight e La Grande Scommessa. Tra i nominati di quest'anno Hell or High Water, purtroppo mai uscito nelle sale d'Italia ma sbarcato direttamente su Netflix, Loving, Moonlight, Manchester by the Sea e La La Land. Da questa cinquina, però, Moonlight dovrà 'scappare', perché considetato sript adattato dall'Academy.

Tra le sceneggiature non originali, invece, spicca la presenza di Deadpool, cinecomic Fox che potrebbe davvero tramutarsi nella sorpresa degli Oscar 2017, affiancata da Arrival, Fences, Hidden Figures e Animali Notturni. Un'impresa, quella del cinefumetto, 9 anni fa riuscita anche a Christopher Nolan con Il Cavaliere Oscuro.

Sceneggiatura originale nominati

Hell or High Water, scritta da Taylor Sheridan;

La La Land, scritta da Damien Chazelle;

Loving, scritta da Jeff Nichols;

Manchester by the Sea, scritta da Kenneth Lonergan;

Moonlight, scritta da Barry Jenkins

Sceneggiatura non originale candidati

Arrival, adattata da Eric Heisserer;

Deadpool, adattata da Rhett Reese & Paul Wernick;

Fences, adattata da August Wilson;

Hidden Figures adattata da Allison Schroeder e Theodore Melfi;

Nocturnal Animals adattata da Tom Ford

Sceneggiature documentari candidati

Fonte: Comingsoon.net