Bright Lights: trailer del documentario su Carrie Fisher e Debbie Reynolds

Di Pietro Ferraro giovedì 5 gennaio 2017

Bright Lights: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario HBO su Carrie Fisher e Debbie Reynolds.

Il mese scorso sono scomparse a brevissima distanza l'una dall'altra l'attrice Carrie Fisher e sua madre Debbie Reynolds. Alcuni hanno ipotizzato che la Reynolds sia stata sopraffatta dal dolore per aver perso la figlia, e come si può vedere dal trailer del nuovo documentario Bright Lights, l'attrice aveva anche perso una cara amica. Il documentario doveva andare in onda entro la fine dell'anno, ma dopo la morte di Fisher e Reynolds, la HBO ha deciso di spostarlo a questa settimana.

Come si può vedere dal trailer, Bright Lights non solo approfondisce il rapporto tra Fisher e Reynolds, ma esplora anche le loro vite individuali. Vediamo la Reynolds ancora pronta a cimentarsi con il palcoscenico a 83 anni suonati e la Fisher affrontare il suo disturbo bipolare che ne ha influenzato vita e carriera.

Il documentario andrà in onda su HBO il prossimo 7 gennaio.

BRIGHT LIGHTS con protagoniste Carrie Fisher e Debbie Reynolds è un ritratto intimo delle star di Hollywood in tutta la loro eccentricità. A 83 anni, la Gran Dame Debbie Reynolds (protagonista di "Cantando sotto la pioggia") affronta ancora un'esibizione Las Vegas vestita di lamé dorato. Ma la performante ha un costo e la salute di Debbie ne soffre. Questo devasta la figlia, l'attrice di "Star Wars" Carrie Fisher, la cui risposta è al contempo sia esilarante che toccante. Carrie è impotente di fronte alla determinazione di sua madre sul fatto che "lo spettacolo deve continuare". Attraverso filmati di famiglia d'epoca, la storia dell'iconico vecchio mondo di Hollywood prende vita. Questo intenso cinema verità ci porta anche nel cuore della Beverly Hills odierna, in cui Carrie e Debbie vivono insieme. Questo è un film sul mondo dello spettacolo e sull'agrodolce amore della famiglia.

Fonte: Collider