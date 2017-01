The Lovers: trailer e poster del film con Debra Winger e Tracy Letts

Di Pietro Ferraro giovedì 5 gennaio 2017

The Lovers: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Debra Winger e Tracy Letts nei cinema americani dal 7 maggio 2017.

Il 2017 non sarà solo un anno di blockbuster e cinecomic, ma tra i giganti del box-office si muoveranno, più o meno in sordina, film più piccoli che grazie ai vari festival e ad un plotone di irriducibili cinefili in cerca di sorprese troveranno una loro collocazione. Tra autori come Terence Davies, James Gray, Ben Wheatley, Cristian Mungiu e Asghar Farhadi c'è anche Azazel Jacobs e la sua dark-comedy romance The Lovers. Jacobs ha diretto dell'amato dramedy Terri con John C. Reilly ed episodi dell'acclamata serie tv britannica Doll & Em.

The Lovers vede Tracy Letts e Debra Winger nei panni di una coppia sposata sull'orlo del divorzio che sopravvive al tran tran quotidiano nella speranza di iniziare nuove storie d'amore, rappresentate da Melora Walters e l'Aidan Gillen de Il trono di spade, ma poi la fiamma si riaccende e i due tornano a guardarsi come un tempo e a provare sentimenti che sembravano irrimediabilmente perduti.

Il tocco di Jacobson tra dramma e commedia è abile nel giocare con sentimenti forti, nuove passioni che si rivelano fuochi di paglia e sentimenti più forti e complessi dalle solide fondamenta trattati, un po' per pigrizia un po' per noia, come ricordi dimenticati in una soffitta polverosa in cui non si entra da troppo tempo.

The Lovers debutta nei cinema americani il 7 maggio.

Fonte: Collider