Don’t Knock Twice: trailer e poster del film horror con Katee Sackhoff

Di Pietro Ferraro giovedì 5 gennaio 2017

Dopo il grottesco Le streghe son tornate dello spagnolo Álex de la Iglesia e il suggestivo The Witch di Robert Eggers, ancora stregoneria nel primo trailer del nuovo horror Don’t Knock Twice.

Nel film, diretto da James W. Caradog (The Machine) si racconta di una leggenda urbana che circonda l'inquietante dimora una strega che pare viva ancora al suo interno. "Bussa una volta per svegliarla dal suo letto, due volte per farla risorgere dalla morte...". Quindi una ragazza in vena di sfide sovrannaturali si chiede perchè limitarsi a bussare una volta? Così dopo aver risvegliato questa stregonesca forza maligna e nel tentativo di sfuggire ai propri demoni personali, Chloe (la Lucy Boynton della commedia musicale "Sing Street") lascia il luogo dove vive per stare con la madre (Katee Sackhoff) a cui è stata tolta e data in affidamento, che è anche una tossicodipendente in recupero e una famosa artista che nonostante i travagli sta cercando di ricostruirsi una vita.

Don’t Knock Twice è scritto da Mark Huckerby e Nick Ostler, al loro attivo un altro horror stavolta con licantropi dal titolo Howl e anche diversi cartoon per bambini tra cui Trenino Thomas e i suoi amici. L'uscita americana del film è fissata al prossimo 3 febbraio.

"Bussa una volta per svegliarla dal suo letto, due volte per farla risorgere dalla morte..." Così dice un'inquietante leggenda urbana che coinvolge una casa abbandonata presumibilmente abitata da una vendicativa strega mangia-bambini. Quando la tormentata adolescente Chloe (Lucy Boynton) bussa a quella porta una notte, lei non ha idea di quale orrore sta per scatenare. In fuga e diretta alla casa di campagna della madre (Katee Sackhoff), una tossicodipendente in recupero che ha trasformato la sua vita diventando una famosa artista, Chloe deve imparare a fidarsi della donna che l'ha messa al mondo, ma che non vede da anni, al fine di fermare il sanguinario demone mutaforma che la insegue.





