Black Water, Jean-Claude Van Damme ritrova Dolph Lundgren

Di Federico Boni giovedì 5 gennaio 2017

Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren di nuovo insieme grazie a Black Water.

Stelle dell'action anni '80, Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren hanno spesso recitato insieme ma sempre l'uno contro l'altro. Fino ad oggi.

I due prenderanno infatti parte a Black Water, action-thriller scritto da Chad Law che li vedrà l'uno al fianco dell'altro. Per la prima volta 'alleati', in sostanza, per un film che vedrà Van Damme, agente sotto copertura, risvegliarsi imprigionato in un sottomarino della CIA.

25 anni fa, era il 1992, il primo film della coppia, ovvero Universal Soldier di Roland Emmerich, per poi ritrovarsi nel 2009 con Universal Soldier: Regeneration. Sempre da 'sfidanti', però. Fino ad oggi.

Sbarcato su Amazon a fine settembre del 2016 con la serie Jean-Claude Van Johnson, Van Damme, lo scorso anno visto all'opera anche con Kickboxer - La vendetta del guerriero, ha altri due film in uscita, ovvero Kill'em All e Kickboxer Retaliation.

