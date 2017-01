Film 2018-2019: Sterling K. Brown in Black Panther - Willem Dafoe per Assassinio sull'Oriente Express

Di Federico Boni giovedì 5 gennaio 2017

Sterling K. Brown di This is Us novità per Black Panther, mentre Willem Dafoe new entry nel cast del nuovo Assassinio sull'Oriente Express

Black Panther: esploso negli ultimi mesi grazie alle serie The People v O. J. Simpson:. Crime Story (con cui ha vinto un Emmy) e This is Us, il lanciatissimo Sterling K. Brown prenderà parte a Black Panther. Sterling interpreterà N'Jobu, figura in arrivo dal passato di T'Challa, protagonista che avrà il volto di Chadwick Boseman. A completare il cast Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Danai Gurira, Letitia Wright e Angela Bassett. Sceneggiato da Joe Cole e Robert Ryan Coogler, il film verrà diretto da quest'ultimo. Via alle riprese a gennaio, ad Atlanta, per poi uscire in sala il 16 febbraio 2018.

- Assassinio sull'Oriente Express: Willem Dafoe si è aggiunto al ricco cast del remake di Assassinio sull'Oriente Express, nuovo adattamento Fox del classico di Agatha Christie. Parola dell'Hollywood Reporter. Dafoe indosserà i panni del signor Hardman, che potrebbe avere legami con la vittima del treno. In cabina di regia Kenneth Branagh, non solo regista ma anche protagonista in quanto Hercule Poirot. A completare il cast Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Judi Dench, Lucy Boynton, Tom Bateman, Derek Jacobi, Michael Pena, Josh Gad, Leslie Odom Jr. e Penélope. Via alle riprese a Londra, nel mese di novembre.

- Predator: lanciato dal boom di Moonlight, Trevante Rhodes prenderà parte al nuovo Predator. Parola dell'Hollywood Reporter. Rhodes indosserà gli abiti di un ex marine. Al suo fianco Boyd Holbrook e Olivia Munn, con Shane Black alla regia. Lo stesso regista di The Nice Guys ha anche sceneggiato la pellicola insieme a Fred Dekker, con via alle riprese nel mese di febbraio.