Pitch Perfect 3: nuovo teaser trailer "Wrap Party"

Di Federico Boni sabato 17 giugno 2017

Pitch Perfect 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di Trish Sie nei cinema americani dal 22 dicembre 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un nuovo teaser trailer dal titolo "Wrap Party" per il sequel Pitch Perfect 3 che raccoglie alcune immagini provenienti dal set del film che ha concluso le riprese per un'uscita nei cinema americani fissata al 22 dicembre 2017.

Nel video un montaggio di alcuni divertenti "dietro le quinte" delle riprese con la regista Trish Sie (Ste Up All In) e il cast che vede il ritorno di Rebel Wilson, Anna Kendrick, Brittany Snow, Anna Camp, Hailee Steinfeld, Alexis Knapp, Ester Dean, Hana Mae Lee, Chrissie Fit, Kelley Jakle e Shelley Regner. Il cast è completato da Elizabeth Banks e John Michael Higgins che tornano nei panni di Gail e John a cui si aggiungono le new entry John Lithgow, Matt Lanter, DJ Khaled e la Ruby Rose della serie tv Orange is the New Black.





Pitch Perfect 3: primo video dal set

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Le Barden Bellas sono tornate in grande stile con riprese in corso per Pitch Perfect 3. Universal Pictures ha condiviso un primo video dal set di questo nuovo sequel che ci porta dietro le quinte del film, con il cast che ha cominciato le prove di uno dei loro numeri musicali per questo terzo capitolo diretto da Trish Sie (Ste Up All In).

Pitch Perfect 3 è uno dei pochi film ad uscire con Star Wars: Episodio VIII il prossimo dicembre e anche se non c'è modo che le Bellas battano la prima avventura di Rey e Luke Skywalker insieme, si presenteranno come una valida alternativa al box-office.

Per quanto riguarda il cast tornano Rebel Wilson, Anna Kendrick e Brittany Snow. Stranamente, Alexis Knapp, che interpreta Stacie Conrad, è assente da questo video, ma il personaggio risulta ancora parte del sequel in arrivo nei cinema il 22 dicembre 2017.

Pitch Perfect 3, via alle riprese

Pitch Perfect 3: Elizabeth Banks sostituita dalla regista di 'Step Up 5' Trovata una sostituta di Elizabeth Banks alla regia di Pitch Perfect 3 Due anni dopo l'inatteso boom del 2° capitolo, riuscito ad incassare 287,506,194 dollari in tutto il mondo dopo esserne costati meno di 30, in casa Universal hanno dato il via alle riprese di Pitch Perfect 3, quest'oggi trainato dalla prima foto di 'gruppo' pubblicata su Instagram da Anna Kendrick.

Le Bellas sono tornate, potremmo dire, per un'immagine che ci mostra Ester Dean, Rebel Wilson, Kelley Jakle, Hana Mae Lee, Chrissie Fit, Brittany Snow, Anna Camp, Shelley Regner e la stessa Kendrick. Tra le novità del capitolo 3 Ruby Rose, con Trish Sie , regista di Step Up: All In, dietro la macchina da presa dopo l'abbandono di Elizabeth Banks, comunque produttrice. Kay Cannon, che ha sceneggiato i primi due capitoli, è tornata anche per questo terzo episodio, la cui trama è avvolta nel mistero.

Il 22 dicembre prossimo lo sbarco in sala, per una release natalizia assolutamente inedita per il franchise.

Fonte: Comingsoon.net