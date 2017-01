Pitch Perfect 3, via alle riprese

Di Federico Boni venerdì 6 gennaio 2017

Prima foto dal set di Pitch Perfect 3 per le Bellas.

Pitch Perfect 3: Elizabeth Banks sostituita dalla regista di 'Step Up 5' Trovata una sostituta di Elizabeth Banks alla regia di Pitch Perfect 3 Due anni dopo l'inatteso boom del 2° capitolo, riuscito ad incassare 287,506,194 dollari in tutto il mondo dopo esserne costati meno di 30, in casa Universal hanno dato il via alle riprese di Pitch Perfect 3, quest'oggi trainato dalla prima foto di 'gruppo' pubblicata su Instagram da Anna Kendrick.

Le Bellas sono tornate, potremmo dire, per un'immagine che ci mostra Ester Dean, Rebel Wilson, Kelley Jakle, Hana Mae Lee, Chrissie Fit, Brittany Snow, Anna Camp, Shelley Regner e la stessa Kendrick. Tra le novità del capitolo 3 Ruby Rose, con Trish Sie , regista di Step Up: All In, dietro la macchina da presa dopo l'abbandono di Elizabeth Banks, comunque produttrice. Kay Cannon, che ha sceneggiato i primi due capitoli, è tornata anche per questo terzo episodio, la cui trama è avvolta nel mistero.

Il 22 dicembre prossimo lo sbarco in sala, per una release natalizia assolutamente inedita per il franchise.

Fonte: Comingsoon.net