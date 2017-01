Star Wars: petizione online per eleggere Leia principessa Disney

Di Pietro Ferraro sabato 7 gennaio 2017

I fan di Star Wars si uniscono per chiedere che la Leia di Carrie Fisher diventi una Principessa Disney.

In molti sono ancora profondamente in lutto per la perdita dell'icona di Star Wars Carrie Fisher, che è apparsa in quattro film live-action della saga nei panni della Principessa Leia. Ci sono stati una serie di omaggi e e si sono tenute delle veglie per omaggiare l'attrice e ora alcuni fan hanno fatto un ulteriore passo. Una petizione è stata lanciata online per fare della Principessa Leia una Principessa Disney ufficiale.

Dopo la prematura scomparsa di Carrie Fisher a soli 60 anni, un gruppo di fan di Star Wars si è mobilitato per lanciare una petizione online. A seguire il testo della petizione che potete trovare sul sito change.org.

Dopo la tragica scomparsa di Carrie Fisher, sentiamo che sia doveroso da parte della Disney abbandonare la regola di prendere solo principesse dai film animati e rendere Leia una principessa a pieno titolo. Sarebbe un modo splendido di ricordare Carrie e un benvenuto a una delle nuove proprietà Disney amata da miliardi di persone. Chiediamo alla Walt Disney Corporation di tenere una cerimonia ufficiale di trasformazione di Leia nella nuova principessa Disney, in memoria di Carrie Fisher.





In questo momento la petizione ha raggiunto i 71.760 sostenitori con ancora 3.240 necessari per raggiungere i 50.000. Nel lontano 2012 la Disney ha acquistato Lucasfilm aprendo la strada ad una nuova trilogia basata sulla famiglia Skywalker, che ha preso il via nel 2015 con "Il risveglio della Forza", così come una serie di spin-off, il primo dei quali, "Rogue One", che è approdato nelle sale solo alcune settimane fa e che ha incluso un cameo in CG della principessa Leia dall'originale "Una nuova speranza". Disney ora possiede i diritti sulla Principessa Leia e se volessero non ci sarebbero ostacoli nel fare di lei una Principessa Disney.

Le amatissime Principesse Disney comprendono nomi iconici come Biancaneve, Cenerentola, La Bella Addormentata, Mulan e la Principessa Tiana. Ma, come già detto, le Principesse Disney sono tutte rigorosamente "animate" e sino ad oggi è una regola che non è mai stata infranta. Forse alla Disney potrebbero aggirare questa regola, visto che una giovane principessa Leia è stata mostrata in forma animata nella serie tv Star Wars Rebels.

Non sarebbe difficile fare di Leia una Principessa Disne. Lei è forte, si batte per la libertà, non ha mai evitato un combattimento e con un blaster se la cava meglio rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi maschi di Star Wars, e di ogni singolo soldato Stormtrooper. Poi c'è il fatto, non trascurabile, che lei è già di fatto una Principessa. Per dovere di cronaca bisogna anche dire che prima della morte di Carrie Fisher alcuni fan erano invece molto preoccupati della possibilità di una Leia trasformata in Principessa Disney, un "titolo" che ne avrebbe potuto snaturare in parte personalità e caratterizzazione.

Ricordiamo che anche Giselle, adorabile personaggio interpretato da Amy Adams in Come d'incanto, è stato escluso dal club della Principesse Disney, perché anche lei era interpretata da un attrice in carne e ossa e nonostante sia apparsa in forma animata nell'incipit del film. Ma ora alcuni fan, sia della Disney che di Star Wars, sono concordi sul fatto che sia giunto il momento per la Disney di infrangere le regole.

Fonte: Movieweb