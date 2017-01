Stasera in tv: "Hunger Games: La ragazza di fuoco" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 6 gennaio 2017

Italia 1 stasera propone Hunger Games: La ragazza di fuoco (The Hunger Games: Catching Fire), film fantascientifico del 2013 diretto da Francis Lawrence e interpretato da Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth e Woody Harrelson.

Cast e personaggi



Jennifer Lawrence: Katniss Everdeen

Josh Hutcherson: Peeta Mellark

Liam Hemsworth: Gale Hawthorne

Woody Harrelson: Haymitch Abernathy

Elizabeth Banks: Effie Trinket

Lenny Kravitz: Cinna

Philip Seymour Hoffman: Plutarch Heavensbee

Jeffrey Wright: Beetee

Stanley Tucci: Caesar Flickerman

Donald Sutherland: Presidente Snow

Toby Jones: Claudius Templesmith

Willow Shields: Primrose Everdeen

Sam Claflin: Finnick Odair

Lynn Cohen: Mags

Jena Malone: Johanna Mason

Amanda Plummer: Wiress

Taylor St. Clair: Ripper

Paula Malcomson: Mrs. Everdeen

Alan Ritchson: Gloss

Stephanie Leigh Schlund: Cashmere

Meta Golding: Enobaria

Bruno Gunn: Brutus

Daniel Bernhardt: Uomo Distretto 9

Doppiatori italiani

Joy Saltarelli: Katniss Everdeen

Manuel Meli: Peeta Mellark

Flavio Aquilone: Gale Hawthorne

Stefano Benassi: Haymitch Abernathy

Francesca Guadagno: Effie Trinket

Pino Insegno: Cinna

Pasquale Anselmo: Plutarch Heavensbee

Paolo Marchese: Beetee

Roberto Pedicini: Caesar Flickerman

Massimo Foschi: Presidente Snow

Agnese Marteddu: Primrose Everdeen

Andrea Mete: Finnick Odair

Domitilla D'Amico: Johanna Mason

Stefanella Marrama: Wiress

Benedetta Degli Innocenti: Octavia

Gerolamo Alchieri: Romulus Thread

Veronica Puccio: Cashmere

La trama





“Hunger Games: La Ragazza di Fuoco” inizia con il ritorno a casa di Katniss Everdeen, uscita incolume e vittoriosa dalla 74esima edizione degli Hunger Games, assieme al suo compagno, il ‘tributo’ Peeta Mellark. Vincere però significa cambiare vita ed abbandonare familiari ed amici, per intraprendere il giro dei distretti, il cosiddetto ‘Tour della Vittoria’. Lungo la strada Katniss percepisce che la ribellione è latente, ma che Capitol City cerca ancora a tutti i costi di mantenere il controllo, proprio mentre il Presidente Snow sta preparando la 75esima edizione dei Giochi (Edizione della Memoria), una gara che potrebbe cambiare per sempre le sorti della nazione di Panem.

Hunger Games - La ragazza di fuoco: Recensione La rivolta sta montando tra i distretti di Panem, grazie ad una Katniss Everdeen pronta a tutto pur di spodestare il Presidente Snow. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth tornano al cinema con Hunger Games - La ragazza di fuoco

Curiosità





Quando si è ripresa la scena in cui Katniss, Finnick e Peeta mangiano i pesci, gli attori stavano effettivamente mangiando pesce crudo. Né Jennifer Lawrence né Sam Claflin sono particolarmente amanti del pesce il che ha reso difficile per entrambi gli attori pasteggiare con del pesce crudo.



Jennifer Lawrence sul set si è accidentalmente colpita ad un orecchio con l'arco rimanendo parzialmente sorda per 6 giorni, proprio come il suo personaggo Katniss che nel primo libro perde l'udito da un'orecchio.



In un'intervista Jennifer Lawrence ha detto che lei, Josh Hutcherson e Sam Claflin erano molto goffi sul set, con Claflin che è caduto almeno una volta in ogni scena che hanno girato.



Quando Katniss, Peeta e Haymitch stanno discutendo della necessità di alleati nel quartiere Quell, una figura in piedi sullo sfondo ha una sfera intorno alla testa con una copertura sopra la bocca. Si tratta di un Avox, qualcuno che non può parlare perché la lingua gli è stata recisa. Gli Avox hanno un ruolo significativo nella trama dei libri.



Kristen Bell, un grande fan della serie di libri, ha cercato attivamente di avere il ruolo di Johanna Mason.



Quando il presidente Snow segue Katniss durante i giochi, per vedere se ucciderà un tributo, "A-113" appare nell'angolo in basso dello schermo. Lo stesso numero compare anche nei film Pixar.



Sul treno di ritorno da Capitol, Katniss vede combattere su un monitor e le immagini sono chiaramente indicate come provenienti dal Distretto 8. Nel libro viene rivelato che una rivolta è iniziata nel Distretto 8 nella notte in cui Katniss e Peeta sono arrivati ​​a Capitol.



Sam Claflin si è rotto un dito durante le riprese.



Durante un'ospitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Josh Hutcherson ha rivelato a Fallon un "easter egg" che il regista Francis Lawrence ha inserito nel film. Quando Peeta e Katniss sono in procinto di attraversare un tunnel e affrontare la folla, PDL-736 è stampato nella parte superiore dell'ingresso del tunnel. E' un riferimento al Ponce De Leon-736, un club rap underground frequentato dal cast quando si girava ad Atlanta.



La maggior parte degli abiti che Elizabeth Banks indossa in questo film sono creati da Sarah Burton per il famoso marchio Alexander McQueen.



Un totale di 48 minuti di film, compresa la totalità delle sequenze nell'Arena, sono stati girati con macchine da presa IMAX.



Le armi dei pacificatori sono fucili d'assalto "FN2000S" in dotazione all'esercito del Belgio.



Taylor Kitsch, Armie Hammer, Hunter Parrish, Grant Gustin, Joey Graceffa, Luke Mitchell e Garrett Hedlund sono stati tutti considerati per il ruolo di Finnick Odair.



Dopo il rifiuto di Gary Ross di tornare a dirigere questo sequel, Alfonso Cuarón, Alejandro G. Iñárritu, J.A. Bayona, David Cronenberg, Bennett Miller, Tomas Alfredson, Cary Joji Fukunaga, Duncan Jones e Joe Cornish sono stati considerati per sostituirlo.



La scultura dell'angelo nel centro del villaggio di Victor nel Distretto 12 è modellata su "L'Angelo delle Acque", la scultura in cima alla Fontana di Bethesda nel Central Park di New York. La scultura originale è stata progettata nel 1868 da Emma Stebbins, la prima artista femminile a realizzare un pezzo di arte pubblica per New York.



Woody Harrelson e Philip Seymour Hoffman condividono lo stesso compleanno (23 luglio).



Zoe Aggeliki e Mia Wasikowska sono state considerate per il ruolo di Johanna Mason.



Lindsay Lohan ha espresso interesse per il ruolo di Johanna Mason.



Melissa Leo è stata considerata per il ruolo di Mags.



Compresi i 18 tributi che sono morti negli ultimi Hunger Games e la seconda Edizione della memoria in cui morirono 47 tributi, un totale di 1.743 tributi sono morti nei 75 anni di storia di Panem.



Le scimmie che attaccano Katniss, Peeta, Finnick nell'arena sono mandrilli.



Il film costato 140 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 865.







La colonna sonora





Le musiche originali del film sono di James Newton Howard che aveva già musicato il precedente Hunger Games, il cinecomic Il cavaliere oscuro (con Hans Zimmer) e sue anche le musiche del live-action Disney Maleficent.

Con le musiche originali di James Newton Howard è stata pubblicata anche una compilation che include 15 tracce con pezzi di artisti pluripremiati come i Coldplay (all'attivo per la band ben sette Grammy), l'iconica stella della Rock and Roll Hall of Fame Patti Smith e un'altra vincitrice del Grammy, la popstar Christina Aguilera .

Tutte e tre le canzoni che Ed Sheeran ha presentato per la colonna sonora del film sono state respinte.







Le musiche di James Newton Howard:

1. Katniss

2. I Had To Do That

3. We Have Visitors

4. Just Friends

5. Mockingjay Grafitti

6. The Tour

7. Daffodil Waltz

8. Waltz in A Op. 39, No. 15

9. Fireworks

10. Anthem

11. Peacekeepers

12. Prim

13. A Quarter Quell

14. Katniss Is Chosen

15. Introducing The Tributes

16. There s Always A Flaw

17. Bow And Arrow

18. We re A Team

19. Let s Start

20. The Games Begin

21. Peeta's Heart Stops

22. Treetops

23. The Fog

24. Monkey Mutts

25. Jabberjays

26. I Need You

27. Broken Wire

28. Arena Crumbles

29. Good Morning Sweetheart

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.

Le canzoni della compilation ufficiale:

1. “Atlas” – Coldplay

2. “Silhouettes” – Of Monsters and Men

3. “Elastic Heart” – Sia (ft. The Weeknd & Diplo)

4. “Lean” – The National

5. “We Remain” – Christina Aguilera

6. “Devil May Cry” – The Weeknd

7. “Who We Are” – Imagine Dragons

8. “Everybody Wants To Rule The World” – Lorde

9. “Gale Song” – The Lumineers

10. “Mirrors” – Ellie Goulding

11. “Capital Letter” – Patti Smith

12. “Shooting Arrows At The Sky” – Santigold

13. “Place For Us” – Mikky Ekko

14. “Lights” – Phantogram

15. “Angel On Fire” – Antony and the Johnsons

Per ascoltare la compilation integrale clicca QUI.