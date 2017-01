Cult of Chucky: iniziate le riprese e prime foto dal set

Di Pietro Ferraro giovedì 12 gennaio 2017

Cult of Chucky: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel horror di Don Mancini.

Cult of Chucky, settimo capitolo del franchise horror La bambola assassina, ha iniziato le riprese a Winnipeg in Canada e oggi abbiamo le prime foto dal set insieme ad un primo poster. Due delle protagoniste del film, Fiona Dourif e Jennifer Tilly, hanno utilizzato i social media per condividere le prime immagini dai set di Winnipeg (Manitoba) insieme al regista Don Mancini. Il settimo film della serie uscirà in versione "senza censure" direttamente in Blu-ray e DVD per l'autunno 2017, giusto in tempo per Halloween.

Fiona Dourif torna nei panni di Nica, la protagonista su una sedia a rotelle del film precedente (La maledizone di Chucky) accusata dei sanguinosi omicidi di tutta la sua famiglia, opera invece della bambola Chucky. Questo nuovo film includerà volti familiari del franchise come Alex Vincent (La bambola assassina 1 & 2) e Jennifer Tilly (La sposa di Chucky), con Brad Dourif (Il signore degli anelli: Le due torri, Qualcuno volò sul nido del cuculo) che tornerà a prestare la voce alla demoniaca bambola posseduta dallo spirito di un serial-killer.

Don Mancini creatore del franchise è produttore esecutivo del nuovo film, che dirige da un suo script originale. Il team di produzione include il mago degli effetti speciali e produttore associato Tony Gardner (Benvenuti a Zombieland, La maledizione di Chucky), il direttore della fotografia Michael Marshall (Killjoys), lo scenografo Craig Sandells (Mother's Day) e la costumista Patricia J. Henderson (ATM - Trappola mortale).

Rinchiusa in un manicomio per pazzi criminali negli ultimi quattro anni, Nica Pierce (Fiona Dourif), che abbiamo conosciuto in La maledizione di Chucky, è erroneamente convinta di aver ucciso lei, e non Chucky, tutta la sua famiglia. Ma quando il suo psichiatra introduce un nuovo "strumento" terapeutico per facilitare le sessioni di gruppo dei suoi pazienti, una bambola fin troppo familiare modello "BimboBello" con una sorridente faccia innocente, una serie di morti orribili inizia ad affliggere il manicomio. Nica inizia così ad avere seri dubbi sulla sua pazzia. Andy Barclay (Alex Vincent), nemesi ora adulta di Chucky da La bambola assassina originale, corre in soccorso di Nica, ma per salvarla dovrà vedersela con Tiffany (la candidata all'Oscar Jennifer Tilly), tanto tempo fa sposa di Chucky, che farà di tutto, non importa quanto sia letale o perverso, per aiutare il sua amato e diabolico bambolotto.

Una foto pubblicata da Fiona Dourif (@fionadourif) in data: 9 Gen 2017 alle ore 22:48 PST

Making movies is a great cure for loneliness. — Don Mancini (@RealDonMancini) 8 gennaio 2017

#CultofChucky has started filming. Here is a beautiful night shot from the Winnipeg location by @TonyatAlterian pic.twitter.com/3Ky6LCfmkc — Jennifer Tilly (@Jtillathekilla2) 11 gennaio 2017

Una foto pubblicata da Fiona Dourif (@fionadourif) in data: 8 Gen 2017 alle ore 19:27 PST

Fonte: Movieweb

Cult of Chucky: primo trailer del sequel horror "La Bambola Assassina 7"





Primo trailer per il ritorno dell'iconica bambola assassina Chucky nel suo settimo film che promette di essere un regalo molto speciale per i fan di lunga data. In Cult of Chucky ritroveremo Andy, il bambino protagonista del classico originale datato 1988 La bambola assassina, che come ricorderete ha un conto personale da regolare con la sua ex bambola preferita.

Universal 1440 Entertainment ha annunciato che la trama di Cult of Chucky riprenderà dove era terminato il precedente La maledizione di Chucky (Curse of Chucky) riportando anche alcuni elementi familiari da tutta la serie horror. Le riprese di questo settimo film prenderanno il via in Canada la prossima settimana con il film che dovrebbe arrivare in DVD e Blu-ray giusto in tempo per Halloween.

Brad Dourif torna ancora a prestare la voce a Chucky con sua figlia Fiona che riprende il ruolo di Nica Pierce. Inoltre Alex Vincent ritorna come Andy Barclay dai primi due film della serie, insieme a Jennifer Tilly che ritorna nel ruolo di Tiffany interpretato in La sposa di Chucky e Il figlio di Chucky.

Cult of Chucky è scritto e diretto dal creatore del franchise, Don Mancini, che ha scritto tutti e sette i film della serie e diretto i capitoli cinque e sei.

Fonte: Collider