Mad Max: Fury Road - l'action figure di Furiosa / Charlize Theron

Di Pietro Ferraro domenica 8 gennaio 2017

Dal reboot "Mad Max: Fury Road" una nuova action-doll dell'Imperatrice Furiosa di Charlize Theron.

Tra i migliori reboot di sempre possiamo senza dubbio annoverare il Mad Max: Fury Road di George Miller, che arriva dopo oltre dieci anni di sviluppo e a trent'anni dall'ultimo film della trilogia cinematografica post-apocalittica di "Mad Max" iniziata con Interceptor nel 1979, proseguita con Interceptor - Il guerriero della strada del 1981 e conclusasi nel 1985 con Mad Max - Oltre la sfera del tuono del 1985. A subentrare al Max Rockatansky originale di Mel Gibson è arrivato Tom Hardy affiancato da una carismatica e memorabile Charlize Theron nel ruolo della guerriera Furiosa.

Anni dopo il crollo della civiltà, il tiranno Immortan Joe schiavizza i sopravvissuti dell'apocalisse nel deserto, all'interno della sua fortezza conosciuta come la Cittadella. Nel frattempo la guerriera Imperatrice Furiosa (Charlize Theron) libera le cinque mogli del despota e stringe un'alleanza con l'ex prigioniero Max Rockatansky (Tom Hardy) iniziando un mortale inseguimento ad alta velocità attraverso il deserto a bordo di un camion blindato braccati dallo spietato signore della guerra e i suoi scagnozzi.

Virtual Toys annuncia una nuova spettacolare action-doll che ritrae l'Imperatrice Furiosa di Charlize Theron, guerriera di eccezionale talento, esperta nella guida e nella sopravvivenza nel deserto.

L'action-doll Wasteland Ranger - Furiosa realizzata in scala 1:6 sfoggia un'impressionante somiglianza con l'attrice Charlize Theron, abiti in tessuto, un arto meccanico articolato, una mano intercambiabile e diversi accessori tra cui un paio di occhiali protettivi, 2 borse in pelle, una pistola Glock 17, una pistola lanciarazzi W&S Mk III, un fucile Sks con mirino, 4 proiettili per fucile e un coltello con impugnatura d'osso.