Rogue One: nuovi dettagli sui piloti X-Wing e svelato il cameo del regista

Di Pietro Ferraro domenica 8 gennaio 2017

Svelato il cameo del regista Gareth Edwards in "Rogue One: A Star Wars Story".

Svelati nuovi dettagli sullo spin-off Rogue One: A Star Wars Story e in particolare alcuni "easter egg" minori su alcuni dei piloti X-Wing e il cameo del regista Gareth Edwards.

Trovate spoiler su Rogue One a seguire, quindi se non lo avete ancora visto continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.

Radio Times ha rivelato interessanti particolari del libro ufficiale Rogue One: The Ultimate Visual Guide tra cui volti familiari per i fan inglesi tra i piloti X-Wing, in particolare l'attrice Geraldine James della serie tv Utopia e Simon Farnaby visto nel film Paddington i cui nomi dei rispettivi personaggi sono in realtà anagrammi dei loro veri nomi.

Il personaggio di Geraldine James è "Jaldine Gerams" alias "Blue Three", mentre Simon Faranaby è "Farns Monsbee". Inoltre il personaggio di Ariyon Bakare della miniserie tv Jonathan Strange & Mr Norrell si chiama "Barion Raner" e il primo assistente alla regia Toby Hefferman, che ha anche interpretato un pilota U-Wing, è stato soprannominato "Heff Tobber", Anche se non è stato rivelato in questa guida al film, un fan dall'occhio lungo ha notato il cameo del regista Gareth Edwards che ha effettivamente avuto un ruolo piuttosto significativo sullo schermo.

L'utente Twitter Leonardo Valdivia ha recentemente pubblicato una foto del cameo del regista su Twitter, rivelando che il regista è il soldato ribelle che sgancia la corvetta Corelliana "Tantive IV" dalla nave dell’ammiraglio Raddus in seguito all’arrivo di Darth Vader, così da permettere alla Principessa Leia di fuggire con i piani della Morte nera. Forse potremo vedere di più del cameo del regista quando verrà rilasciata l'edizione home-video del film.

Rogue one ha recentemente superato gli 800 milioni di dollari d'incasso nel mondo.

@StarWarsJunk is the rebel that disengage the tantive IV pic.twitter.com/1CsiyYXwUW — Leonardo Valdivia (@Leono_92) 5 gennaio 2017

Fonte: Movieweb