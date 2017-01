Man Of Steel 2, J.A. Bayona si propone per la regia

Di Federico Boni domenica 8 gennaio 2017

E se fosse il regista di Jurassic World 2 a girare L'uomo d'Acciaio 2?

Jurassic World 2, dirige J.A. Bayona - è ufficiale Sarà il regista di The Orphanage e The Impossible a dirigere il sequel di Jurassic World. Appena sbarcato nei cinema d'America con Monster Calls, ben accolto dalla critica, J.A. Bayona, regista spagnolo di The Impossible, di The Orphanage e a breve sul set di Jurassic World 2, ha rivelato che vorrebbe dirigere un film di Superman.

Magari proprio quel Man of Steel 2 che la Warner/Dc, onestamente abbastanza inspiegabilmente, non ha mai fatto decollare.

“Il primo film che ho visto nella mia vita è stato Superman, ha definito tutta la mia carriera. Avevo tre anni. Il mio primo ricordo era Christopher Reeve in volo col suo costume. Dirigere un film su Superman sarebbe fantastico“. “Ho sempre voluto essere Superman. Questo è il film che mi ha fatto desiderare di diventare un regista".

Una vera e propria sviolinata nei confronti di Clark Kent, negli ultimi anni maneggiato solo e soltanto da Zack Snyder. Uscito nel 2013 ed interpretato da Henry Cavill, Man of Steel ha incassato 668,045,518 dollari in tutto il mondo, poi diventati 873,260,194 dollari con Batman v Superman: Dawn of Justice. Prossimi step? Justice League Parte 1 e Parte 2. Di Man of Steel 2, come detto, per ora nemmeno l'ombra.

Fonte: BatmanNews