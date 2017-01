Holmes and Watson, arrivano Ralph Fiennes e Hugh Laurie - chi sarà James Moriarty?

Di Federico Boni domenica 8 gennaio 2017

Ralph Fiennes e Hugh Laurie raggiungono Will Ferrell e John C. Reilly in Holmes and Watson.

Film 2018-2019: Sterling K. Brown in Black Panther - Willem Dafoe per Assassinio sull'Oriente Express Trevante Rhodes di Moonlight il nuovo Predator di Shane Black. Ralph Fiennes e Hugh Laurie sono le due ultime novità di cast relative a Holmes and Watson, ritratto comico basato sul celebre personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle. Parola dell'Hollywood Reporter.

Se Will Ferrell interpreterà il leggendario detective, John C. Reilly sarà il suo storico collega, Dr. Watson. Fiennes e Laurie, invece, indosseranno gli abiti di due altri famosi personaggi legati a Sherlock Holmes. I maggiori indiziati, al momento, sono Mycroft Holmes, fratello di Sherlock, e soprattutto il professor James Moriarty, sua storica nemesi. E' facile immaginare un Fiennes, già diabolico Voldemort, nel ruolo del villain di turno.

In cabina di regia Etan Cohen, che ha recentemente diretto lo stesso Ferrell e Kevin Hart nell'osceno Duri si Diventa, con Gary Sanchez produttore e un via alle riprese che ha già preso vita nel cuore di Londra. Uscita in sala entro la fine del 2017.

Fonte: Comingsoon.net