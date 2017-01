Golden Globes 2017, vincitori: trionfo "La La Land" e "Moonlight" miglior dramma

Di Pietro Ferraro lunedì 9 gennaio 2017

Annunciati i vincitori dei Golden Globes 2017 con "Moonlight" miglior dramma e il musical "La La Land" da record.

Annunciati i vincitori dei Golden Globes 2017 che hanno visto trionfatore della cerimonia La La Land. Il musical del regista Damien Chazelle ha fatto piazza pulita vincendo in ogni singola categoria in cui è stato nominato tra cui Miglior Film commedia o musical, Miglior regista, Miglior attrice non protagonista per Emma Stone e Miglior attore per Ryan Gosling. Il film ha vinto sette premi in totale, stabilendo un nuovo record ai Golden Globes per il maggior numero di vittorie per un unico film. Il precedente record di sei vittorie era di Qualcuno volò sul nido del cuculo e Fuga di mezzanotte.

Le altre categorie hanno visto designato Miglior attore Aaron Taylor-Johnson vincitore per Animali notturni che ha battuto a sorpresa il favorito Mahershala Ali per l'acclamato Moonlight vincitore come Miglior film drammatico.

La serata ha visto premiata Meryl Streep insignita del Premio alla carriera "Cecil B. DeMille". A seguire trovate la lista completa dei vincitori per la categoria cinema.

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

La battaglia di Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight – VINCITORE

MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICAL

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land – VINCITORE

Sing Street

MIGLIOR REGISTA

Damien Chazelle – La La Land – VINCITORE

Tom Ford – Animali notturni

Mel Gibson – La battaglia di Hacksaw Ridge

Barry Jenkins – Moonlight

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Casey Affleck – Manchester by the Sea – VINCITORE

Joel Edgerton – Loving

Andrew Garfield – La battaglia di Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Denzel Washington – Barriere / Fences

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Amy Adams – Arrival

Jessica Chastain – Miss Sloane

Isabelle Hupert – Elle – VINCITORE

Ruth Negga – Loving

Natalie Portman – Jackie

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMMEDIA O MUSICAL

Colin Farrell – The Lobster

Ryan Gosling – La La Land – VINCITORE

Hugh Grant – Florence Foster Jenkins

Jonah Hill – Trafficanti / War Dogs

Ryan Reynolds – Deadpool

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA COMMEDIA O MUSICAL

Annette Bening – 20th Century Women

Lily Collins – L'Eccezione alla Regola / Rules Don’t Apply

Hailee Steinfeld – The Edge of Seventeen

Emma Stone – La La Land – Vincitore

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN FILM DRAMMATICO

Viola Davis – Barriere / Fences – VINCITORE

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Octavia Spencer – Il dirito di contare / Hidden Figures

Michelle Williams – Manchester by the Sea

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN FILM DRAMMATICO

Mahershala Ali – Moonlight

Jeff Bridges – Hell or High Water

Simon Helberg – Florence Foster Jenkins

Dev Patel – Lion

Aaron Taylor-Johnson – Animali notturni – VINCITORE

MIGLIORE COLONNA SONORA

Nicholas Britell – Moonlight

Justin Hurwitz – La La Land – VINCITORE

Johann Johannsson – Arrival

Dustin O’Halloran, Volker Bertelmann – Lion

Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch – Il diritto di contare / Hidden Figures

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

“Can’t Stop the Feeling” – Trolls

“City of Stars” – La La Land – VINCITORE

“Faith” – Sing

“Gold” – Gold

“How Far I’ll Go” – Oceania / Moana

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Damien Chazelle – La La Land – VINCITORE

Tom Ford – Nocturnal Animals

Barry Jenkins – Moonlight

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Taylor Sheridan – Hell or High Water

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

Kubo e la spada magica

Oceania / Moana

La mia vita da zucchina

Sing

Zootropolis – VINCITORE

MIGLIOR FILM STRANIERO

Elle – VINCITORE

Neruda

Il cliente / The Salesman

Toni Erdmann

Divines

