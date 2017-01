Box Office Italia 13 gennaio, Collateral Beauty davanti ad Allied

Di Federico Boni sabato 14 gennaio 2017

Sing, Collateral Beauty e Assassin's Creed inseguono Mister Felicità.

Continua a macinare incassi Collateral Beauty, primo anche ieri al box office italiano con altri 319.967 euro in 24 ore. Totale da 4.659.999 euro per la pellicola Warner, seguita dai 241.578 euro di Allied e dai 161.112 euro di Assassin's Creed, nel frattempo arrivato ai 4.313.415 euro totali. 4° piazza con 141.227 euro per Mister Felicità, seguito dai 124.966 euro di Sing e dai 110.152 euro di The Founder.

Settima piazza con 85.300 euro per Silence, seguito dai 78.880 euro di Passengers, dai 53.992 euro di Oceania e dai 35.620 euro di Lion.



Box Office 13 gennaio

COLLATERAL BEAUTY € 319.967 - 50.331 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 241.578 - 36.747 spettatori



ASSASSIN'S CREED € 161.112 - 23.068 spettatori



MISTER FELICITA' € 141.227 - 21.709 spettatori



THE FOUNDER € 110.152 - 16.189 spettatori



SILENCE € 85.300 - 13.295 spettatori



PASSENGERS € 78.880 - 12.751 spettatori



OCEANIA € 53.992 - 9.157 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 35.620 - 5.717 spettatori



Box Office Italia 12 gennaio Collateral Beauty davanti ad Allied

Ritorno in testa anche dinanzi alle new entry Collateral Beauty, ieri di nuovo primo con 223.887 euro incassati in 24 ore. Sconfitto Allied di Zemeckis, esordiente con 136.348 euro, seguito dai 129.653 euro di Assassin's Creed e dai 117.891 euro di Mister Felicità.

Quinta posizione con 70.454 euro per Sing, seguito dai 68.087 euro di The Founder e dai 52.110 euro del debuttante Silence. Chiusura di Top10 con i 46.074 euro di Passengers, i 34.548 euro di Oceania e i 21.762 euro di Lion.



Box Office 12 gennaio

COLLATERAL BEAUTY € 223.887 - 37.653 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 136.348 - 21.697 spettatori



ASSASSIN'S CREED € 129.653 - 19.546 spettatori



MISTER FELICITA' € 117.891 - 20.091 spettatori



SING € 70.454 - 12.066 spettatori



THE FOUNDER € 68.087 - 10.258 spettatori



SILENCE € 52.110 - 8.457 spettatori



PASSENGERS € 46.074 - 7.980 spettatori



OCEANIA (MOANA) € 34.548 - 6.275 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 21.762 - 3.704 spettatori



Box Office Italia 11 gennaio Mister Felicità torna in testa - escono Allied, Silence e The Founder

Quarta piazza con 292.909 euro per Assassin's Creed, seguito dai 189.409 euro di Passengers e dai 174.753 euro di Oceania. Settima posizione con 131.915 euro per Il GGG, seguito dai 70.569 euro di Lion, dai 64.804 euro delle anteprime di Proprio Lui? e dai 55.745 euro di Miss Peregrine. Giornata di novità quella di oggi grazie agli arrivi di The Founder, Allied - Un'ombra nascosta di Robert Zemeckis, Nebbia in agosto, Silence di Martin Scorsese e Magic Island.



Box Office 11 gennaio

MISTER FELICITA' € 442.294 - 215.277 spettatori



COLLATERAL BEAUTY € 341.375 - 162.114 spettatori



SING € 297.596 - 143.555 spettatori



ASSASSIN'S CREED € 292.909 - 136.271 spettatori



PASSENGERS € 189.409 - 91.357 spettatori



OCEANIA € 174.753 - 85.504 spettatori



IL GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE € 131.915 - 63.192 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 70.569 - 32.572 spettatori



PROPRIO LUI? € 64.804 - 31.451 spettatori



MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI € 55.745 - 27.142 spettatori



Box Office Italia 10 gennaio Collateral Beauty davanti a tutti

Sesta piazza con 38.658 euro per Oceania, seguito dai 25.743 euro di Lion, dai 25.208 euro de Il GGG, dai 21.269 euro di Rogue One e dai 14.765 euro di Met 2017-2017.



Box Office 10 gennaio

COLLATERAL BEAUTY € 180.628 - 32.561 spettatori



ASSASSIN'S CREED € 127.548 - 20.604 spettatori



MISTER FELICITA' € 97.537 - 17.573 spettatori



SING € 66.191 - 11.830 spettatori



PASSENGERS € 55.697 - 10.177 spettatori



OCEANIA € 38.658 - 7.484 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 25.743 - 4.724 spettatori



IL GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE € 25.208 - 4.690 spettatori



ROGUE ONE: A STAR WARS STORY € 21.269 - 3.577 spettatori



MET 2016-2017 € 14.765 - 1.291 spettatori



Box Office Italia 9 gennaio Collateral Beauty davanti a tutti

E' così scivolato in 3° posizione con 129.352 euro Mister Felicità, seguito dai 66.423 euro di Sing e dai 57.721 euro di Passengers. Sesta piazza con 41.129 euro per Oceania, i 26.559 euro di Lion e i 23.698 euro de Il GGG. Chiusura di chart con i 23.219 euro di Rogue One e i 15.352 euro di Miss Peregrine.



Box Office 9 gennaio

COLLATERAL BEAUTY € 177.113 - 30.451 spettatori



ASSASSIN'S CREED € 148.844 - 23.480 spettatori



MISTER FELICITA' € 129.352 - 22.912 spettatori



SING € 66.423 - 11.498 spettatori



PASSENGERS € 57.721 - 10.358 spettatori



OCEANIA (MOANA) € 41.129 - 7.540 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 26.559 - 4.815 spettatori



IL GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE € 23.698 - 4.343 spettatori



ROGUE ONE: A STAR WARS STORY € 23.219 - 3.826 spettatori



MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI € 15.352 - 2.623 spettatori



Box Office Italia Mister Felicità batte di un soffio Sing

Box Office Usa, Rogue One sempre primo ma Il diritto di contare fa boom Hidden Figures stupisce negli States tallonando Rogue One, con La La Land sempre sorprendente e Underworld: Blood Wars assai deludente. E' stato un lungo weekend cinematografico, quello appena trascorso, con Alessandro Siani vincitore. Altri 3.179.139 euro in 4 giorni per il Mister Felicità, che è così arrivato ai 7.148.642 euro totali, con 1.046.137 spettatori paganti. Battute le tre grandi novità del fine settimana, uscite mercoledì.

A conquistare la medaglia d'argento Sing della Universal, uscito in 500 sale e in grado di incassare 2.914.558 euro, con 421.766 ticket staccati. Meno sale, 370, e 2.857.258 euro in 5 giorni per Collateral Beauty, con 395.160 spettatori, seguito da Assassin's Creed. Solo 330 copie per la pellicola Fox e ben 2.682.491 euro incassati, con 347.342 spettatori. Sua la miglior media, pari a 8.129 euro. A quota 12.098.684 euro troviamo invece Oceania, ormai arrivato ad un passo dai 12.106.447 euro di Suicide Squad e dai 12.420.617 euro di Inferno, mentre Passengers ha raggiunto quota 4.021.716 euro. Il Grande Gigante Gentile è invece arrivato ai 3.545.018 euro totali, con Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali a quota sei milioni e mezzo e Lion - La strada verso casa a quota 3 milioni di euro. Rogue One: A Star Wars Story, infine, ha raggiunto i 9.853.314 euro totali. Male tutti i cinepanettoni, ormai possiamo dirlo, con Poveri ma Ricchi davanti a tutti ma con 'solo' 7 milioni di euro. Disastrosi Aldo, Giovanni e Giacomo con Fuga da Reuma Park (3 milioni) e insoddisfacente Natale a Londra - Dio salvi la Regina, con meno di 4 milioni e mezzo.

Weekend molto ricco anche quello in arrivo grazie alle uscite di The Founder, Allied - Un'ombra nascosta di Robert Zemeckis, Nebbia in agosto, Silence di Martin Scorsese e Magic Island. Chi detronizzerà Siani?