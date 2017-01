Golden Globes 2017: la sequenza di apertura con Jimmy Fallon ispirata a "La La Land" (video)

Di Pietro Ferraro lunedì 9 gennaio 2017

I Golden Globes hanno aperto con una coreografia ispirata all'acclamato musical "La La Land".

E' disponibile online un video con lo spettacolare numero musicale che ha introdotto i Golden Globes 2017 con una strizzatina d'occhio al musical La La Land che poi durnate la serata ha trionfato facendo "l'en plein" di vittorie e accaparrandosi ben 7 categorie. Il presentatore della serata Jimmy Fallon ha preso "in prestito" alcune scene del film con Emma Stone e Ryan Gosling e ha ballato un trascinante coreografia ricca di "ospiti".

La La Land si apre nel traffico di Los Angeles con un gruppo di persone in attesa della loro grande occasione a Hollywood sedute in automobili che non vanno da nessuna parte. Quest'anno i Golden Globes hanno aperto essenzialmente con la stessa idea, tranne che in questo caso non c'erano aspiranti star, ma vere e proprie star di Hollywood nel traffico sedute nella parte posteriore delle loro limousine. Fallon è stato il primo a saltar fuori dalla sua auto e iniziare a ballare. E' stato subito raggiunto da altre star in un escalation di celebrità che hanno incluso Nicole Kidman e Amy Adams. Tutta questa prima parte della coreografia è stata accompagnata dal brano "Another Day of Sun" dalla colonna sonora di La La Land.

Questa affollata sequenza di apertura si è poi spostata dal cinema alla televisione con la parte posteriore di un camion che si è aperta per rivelare il giovane cast della serie tv Stranger Things. A questo punto la sequenza è tornata a citare La La Land con il brano "City of Stars" che è stato trasformato in "Room Full of Stars" con Jimmy Fallon al pianoforte e tutte le celebrità ospiti riunite. Scopriamo poi che Fallon sta cantando con qualcuno di molto speciale sdraiato sul piano, Ryan Reynolds! La sequenza si è conclusa con Fallon e Justin Timberlake che hanno parodiato "Planetarium", una sequenza di ballo ancora tratta da La La Land.