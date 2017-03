La Bella e la Bestia: colonna sonora del live-action Disney

Di Pietro Ferraro martedì 14 marzo 2017

La Bella e la Bestia debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del nuovo live-action Disney.

Il 16 marzo debutta nei cinema italiani La Bella e la Bestia, il nuovo film Disney diretto da Bill Condon che rivisita in formato live-action il capolavoro d'animazione Premio Oscar del 1991.

La Bella e la Bestia: Recensione in Anteprima del live-action Disney 26 anni dopo l'originale animato, La Bella e la Bestia si fa fedelissimo live-action grazie al regista di Dreamgirls.

Alan Menken, vincitore di otto premi Oscar due dei quali ricevuti per il classico d’animazione del 1991 ha comnposto la colonna sonora del film che include nuove registrazioni delle canzoni originali oltre a diversi nuovi brani composti da Menken e Sir Tim Rice.

Oltre ad approfondire la storia narrata nel classico d’animazione, il regista Bill Condon era convinto che il film potesse muoversi in una direzione leggermente più realistica anche dal punto di vista musicale, trovando interessanti variazioni per le canzoni già esistenti e aggiungendo nuovi brani come speiga il compositore Alan Menken.

Bill voleva rendere le musiche del film d’animazione più tridimensionali, sia in senso letterale che dal punto di vista dei personaggi. Ha una profonda comprensione del romanticismo al centro della storia e sa quanto sia importante, ma allo stesso tempo si rende conto che si tratta di un film spettacolare, dove ci sono candelieri parlanti e orologi danzanti.

Il regista parla della collaborazione con Menken e dei nuovi brani scritto per il live-action.

Alan è estremamente generoso. Ero pieno di idee e volevo sperimentare nuove soluzioni, poiché che per me si trattava di un’esperienza completamente nuova ed elettrizzante. Lui ha dato davvero il meglio di sé, scrivendo tre nuovi brani e rivisitando quelli storici. È stato incredibile lavorare con lui e per me è stato una grande fonte d’ispirazione. Alan e Howard scrissero la colonna sonora originale del film d’animazione, ma poco tempo dopo Howard venne a mancare e non poté adattare le musiche per lo spettacolo di Broadway. Tim venne scelto per sostituirlo e da quel giorno lui e Alan sono stati coinvolti in questo progetto. Siamo stati davvero fortunati a lavorare con loro.

Tim Rice parla della collaborazione con Alan Menken e dello splendido e inarrivabile lavoro di Howard Ashman, paroliere per il classico originale.

Sono stato estremamente fortunato. Per quanto riguarda questo progetto credo di non essere all’altezza del grande Howard Ashman, un brillante paroliere che ci ha lasciati troppo presto, nel fiore degli anni. Ma sono anche un grande ammiratore di Alan: ho visto La Piccola Bottega degli Orrori e La Sirenetta e amo La Bella e la Bestia.

Gli attori del film nutrono il massimo rispetto per la colonna sonora del film d’animazione e le sue indimenticabili canzoni. Ognuno di questi brani è dotato di una melodia indimenticabile scritta da Menken e di un testo sofisticato firmato da Ashman come spiega Emma Watson.

Adoro il fatto che le musiche di questo film abbiano un’atmosfera classicheggiante e teatrale, sembrando allo stesso tempo moderne. Non è musica pop e non è musica teatrale... ma si tratta di un equilibrio perfetto tra le due. È una colonna sonora davvero magica.

Le musiche del film d’animazione sono perfette, per questo motivo i filmmaker hanno deciso fin da subito di mantenere tutti i numeri musicali originali all’interno del film. La colonna sonora del musical di Broadway è altrettanto brillante: a Condon sarebbe piaciuto includere alcune delle canzoni scritte per il musical nel film, ma quei brani sono stati scritti per il palcoscenico e dunque hanno un formato teatrale, non cinematografico come spiega Condon.

Abbiamo cercato di espandere il passato del Principe/Bestia e di Belle e ci siamo accorti che c’erano tre scene che avevano bisogno di altrettante nuove canzoni.

Gli attori sul set erano sempre provvisti di un microfono, anche quando cantavano in playback. Prima delle riprese, i personaggi in forma umana hanno registrato le canzoni e i dialoghi che le introducevano. I personaggi incantati sono stati pre-registrati e le loro registrazioni sono state utilizzate come punto di riferimento durante le riprese. Poi, una volta completati gli effetti visivi, gli attori hanno registrato nuovamente le loro tracce per farle corrispondere alla vitalità dei personaggi animati.

TRACK LISTINGS

1. Overture - Alan Menken

2. Main Title: Prologue Pt. 1 - Alan Menken

3. Aria - Audra McDonald

4. Main Title: Prologue Pt. 2 - Alan Menken

5. Belle - Emma Watson & Luke Evans & Ensemble - Beauty and the Beast

6. How Does A Moment Last Forever (Music Box) - Kevin Kline

7. Belle (Reprise) - Emma Watson

8. Gaston - Josh Gad & Luke Evans & Ensemble - Beauty and the Beast

9. Be Our Guest - Ewan McGregor & Emma Thompson & Gugu Mbatha-Raw & Ian McKellen

10. Days In The Sun - Adam Mitchell & Stanley Tucci & Ewan McGregor & Gugu Mbatha-Raw & Ian McKellen & Emma Thompson & Emma Watson & Audra McDonald & Clive Rowe

11. Something There - Emma Watson & Dan Stevens & Ewan McGregor & Ian McKellen & Emma Thompson & Nathan Mack & Gugu Mbatha-Raw

12. How Does A Moment Last Forever (Montmartre) - Emma Watson

13. Beauty and the Beast - Emma Thompson

14. Evermore - Dan Stevens

15. The Mob Song - Luke Evans & Josh Gad & Ensemble - Beauty and the Beast & Emma Thompson & Ian McKellen & Stanley Tucci & Nathan Mack & Gugu Mbatha-Raw & Ewan McGregor

16. Beauty and the Beast (Finale) - Audra McDonald and Emma Thompson and Ensemble - Beauty and the Beast

17. How Does A Moment Last Forever - Celine Dion

18. Beauty and the Beast - Ariana Grande and John Legend

19. Evermore - Josh Groban