Deadpool: nuova action figure del mutante "Colosso"

Di Pietro Ferraro lunedì 9 gennaio 2017

Dal cinecomic campione d'incassi "Deadpool" una nuova action-doll ispirata al mutante Colosso.

Deadpool nel suo essere godibilmente "fuori di testa" è stata una piacevolissima sorpresa regalando ai film con supereroi un titolo decisamente alternativo, non per tutti e "vietato ai minori", ma questo non ne ha inficiato la performance al box-office con un incasso mondiale di 783 milioni di dollari da un budget di 58 milioni.

In Deadpool appaiono due mutanti della squadra degli X-Men, l'adolescente Ellie Phimister alias Testata Mutante Negasonica interpretata da Brianna Hildebrand e Piotr "Peter" Rasputin alias Colosso interpretato dall'attore Stefan Kapičić che ha fornito la voce ad un Colosso realizzato in CG. Nel film Colosso cerca di reclutare Deadpool negli X-Men, mentre prova ad insegnargli etica e moralità dell'essere un supereroe, cosa che chiaramente Wade Wilson recepisce e rivisita a modo suo.

Toys Era ha annunciato una nuova action-doll di Colosso da 37cm in altezza dotata del costume visto nel film Deadpool e di alcuni accessori: un paio di manette, uno stand e un set di mani intercambiabili.

Colosso creato da Len Wein (testi) e Dave Cockrum (disegni) appare per la prima volta in "Giant-Size X-Men N.1" (maggio 1975). Piotr è un mutante russo in grado di trasformarsi in metallo organico, capacità che lo rende di gran lunga, a livello fisico, il più forte degli X-Men. Colosso anche se roccioso e piuttosto imponente con i suoi due metri di altezza è un uomo tranquillo, onesto e virtuoso.

Trovate la figure di Colosso in pre-ordine a questo LINK.