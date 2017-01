Bafta 2017, le nomination - La La Land davanti a tutti

Di Federico Boni martedì 10 gennaio 2017

Damien Chazelle sugli scudi anche ai Bafta 2017, con La La Land a quota 11 nomination.

Golden Globes 2017, tutti i record battuti da La La Land La La Land nella Storia dei Golden Globes. Battuti Il dottor Zivago, Love Story, Il padrino, E' nata una stella e Qualcuno volò sul nido del cuculo. 48 ore dopo il record storico ai Golden Globe con 7 premi su 7 vinti, La La Land di Damien Chazelle guida anche la lista delle nomination ai Bafta 2017, premi Oscar del cinema britannico. Ben 11 candidature per il musical che ha aperto l'ultima Mostra del Cinema di Venezia, comprese quelle come miglior regia, miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attore e attrice.

Arrival e Animali Notturni seguono con 9 candidature, mentre Manchester By the Sea ne ha strappate sei. Presente in massa anche Moonlight di Barry Jenkins, mentre tra i titoli britannici spicca I, Daniel Blake di Ken Loach, già Palma d'Oro al Festival di Cannes. Miglior film, miglior regia, sceneggiatura non originale e miglior film inglese, dove si fa spazio a sorpresa persino Animali Fantastici e Dove Trovarli.

Assente il nostro Fuocoammare tra i documentari e i film stranieri, per una cerimonia di premiazione che si terrà il 12 febbraio prossimo, alla Royal Albert Hall, con Stephen Fry conduttore per la 12esima volta. Premio alla carriera per Jodie Foster.

Bafta 2017 le nomination

Arrival

I, Daniel Blake

La La Land

Manchester by the sea

Moonlight

Miglior film inglese

American Honey

Denial

Animali Fantastici e Dove Trovarli

I, Daniel Blake

Notes on blindness

Under the shadow

Miglior debutto di autori, registi o produttori inglesi

The Girl With All the Gifts: Mike Carey (Autore), Camille Gatin (Produttore)

The Hard Stop: George Amponsah (Autore, regista e produttore), Dionne Walker (Autore e produttore)

Notes on Blindness: Peter Middleton (Autore, regista e produttore), James Spinney (Autore e regista), Jo-Jo Eliison (Produttore)

The Pass: John Donnelly (Autore), Ben A. Williams (Regista)

Under the Shadow: Babak Anvari (Autore e regista), Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh (Produttori)

Miglior film straniero

Dheepan

Julieta

Mustang

Son of Saul

Toni Erdmann

Miglior documentario

13th

The Beatles: Eight days a week - The touring years

The eagle huntress

Notes on blindness

Weiner

Miglior film di animazione

Alla ricerca di Dory

Kubo e la spada magica

Oceania

Zootropolis

Miglior regia

Denis Villeneuve (Arrival)

Ken Loach (I, Daniel Blake)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester by the sea)

Tom Ford (Nocturnal Animals)

Miglior sceneggiatura originale

Taylor Sheridan (Hell or high Water)

Paul Laverty (I, Daniel Blake)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester by the sea)

Barry Jenkins (Moonlight)

Miglior sceneggiatura non originale

Eric Heisserer (Arrival)

Robert Schenkkan, Andrew Knight (Hacksaw Ridge)

Theodore Melfi, Allison Schroeder ( Hidden figures)

Luke Davies (Lion)

Tom Ford (Nocturnal Animals)

Miglior attore protagonista

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Casey Affleck (Manchester by the sea)

Jake Gyllenhaal (Nocturnal Animals)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Miglior attrice protagonista

Amy Adams (Arrival)

Emily Blunt (La ragazza del treno)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Natalie Portman (Jackie)

Miglior attore non protagonista

Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals)

Dev Patel (Lion)

Hugh Grant (Florence Foster Jenkins)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Mahershala Ali (Moonlight)

Miglior attrice non protagonista

Hayley Squires (I, Daniel Blake)

Michelle Williams (Manchester by the sea)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Viola Davis (Fences)

Miglior musica originale

Jóhann Jóhannsson (Arrival)

Mica Levi (Jackie)

Justin Hurwitz (La La Land)

Dustin O'Halloran, Hauschka (Lion)

Abel Korzeniowski (Nocturnal Animals)

Miglior fotografia

Bradford Young (Arrival)

Giles Nuttgens (Hell or High Water)

Linus Sandgren (La La Land)

Greig Fraser (Lion)

Seamus McGarvey (Nocturnal Animals)

Miglior montaggio

Joe Walker (Arrival)

John Gilbert (Hacksaw Ridge)

Tom Cross (La La Land)

Jennifer Lame (Manchester by the sea)

Joan Sobel (Nocturnal Animals)

Migliore produzione

Doctor Strange

Animali Fantastici e Dove Trovarli

Hail, Caesar!

La La Land

Nocturnal Animals

Migliori costumi

Allied

Animali Fantastici e Dove Trovarli

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Miglior make up

Doctor Strange

Florence Foster Jenkins

Hacksaw Ridge

Nocturnal Animals

Rogue One: A Star Wars Story

Migliori effetti visivi

Doctor Strange

Arrival

Animali Fantastici e Dove Trovarli

Il libro della giungla

Rogue One: A Star Wars Story

Miglior cortometraggio animato inglese

The Alan Dimension

A love story

Tough



Miglior cortometraggio inglese

Consumed

Home

Mouth of hell

The party

Standby

Fonte: HollywoodReporter