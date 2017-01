Berlino 2017: Logan e Trainspotting 2 in anteprima mondiale

Di Federico Boni martedì 10 gennaio 2017

Berlinale 2017, si arricchisce il programma.

Berlino 2017, Django di Etienne Comar aprirà il Festival Sarà il biopic sul jazzista Django Reinhardt ad inaugurare la 67esima edizione del Festival di Berlino. In attesa dell'intero programma ufficiale, la 67esima edizione del Festival di Berlino ha sparato le sue prime cartucce. Perso il nuovo film di Terrence Malick (Song to Song aprirà il South by Southwest), alla Berlinale sarà presentato in anteprima mondiale Trainspotting 2 di Danny Boyle, fuori Concorso, con Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller e Ewen Bremner di nuovo protagonisti. Sempre fuori Concorso altra premiere con Logan di James Mangold, ovvero Wolverine 3, mentre a correre per l'Orso d'oro saranno Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone) di Hong Sangsoo, Helle Nächte di Thomas Arslan, Joaquim di Marcelo Gomes, Mr. Long di Sabu, Return to Montauk di Volker Schlöndorff e Wilde Maus di Josef Hader.

Fuori Concorso anche El Bar, nuovo film di Alex de la Iglesia, mentre tutto tace su Rosso Istanbul di Ferzan Ozpetek, ufficialmente presentato dal regista turco. Il programma completo del Festival di Berlino 2017 sarà annunciato a breve, con Django di Etienne Comar in apertura e Paul Verhoeven, fresco vincitore di un Golden Globe per il miglior film straniero grazie ad Elle, Presidente di Giuria.

La 67esima edizione del Festival di Berlino si terrà dal 9 al 17 febbraio prossimo. 21 anni fa, era il 1996, Trainspotting venne presentato fuori concorso al 49º Festival di Cannes.

