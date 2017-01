PGA 2017, le nomination - c'è anche Deadpool

Di Federico Boni martedì 10 gennaio 2017

Prosegue l'avvicinamento agli Oscar con le nomination ai Producers Guild of America Awards.

PGA Awards 2016, vince a sorpresa La Grande Scommessa La Grande Scommessa diventa improvvisamente e a sorpresa il vero favorito agli Oscar 2016. I Producers Guild of America Awards sono da sempre la principale cartina di tornasole per soppesare i film che andranno poi a contendersi l'Oscar più ambito. Questo perché a votare sono proprio i membri dello staff di produzione dei film e della televisione. Negli ultimi anni almeno 7 candidati ai PGA sono poi stati nominati agli Oscar per il miglior film. Nel 2010, addirittura, ci fu quasi l'en-plein, con 9 candidature su 10 identiche.

Ebbene per la 28esima edizione sono arrivati all'ambitissima nomination Arrival, Feces - Barriere, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Il diritto di contare, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight, il trionfatore ai Golden Globe La La Land e, incredibile ma vero, Deadpool.

Il cinecomic Fox potrebbe davvero tramutarsi nella principale sorpresa dei prossimi Oscar, con i vincitori dei Producers Guild of America Awards che verranno annunciati il prossimo 28 gennaio. Lo scorso anno fu La grande scommessa a vincere il PGA, sorprendentemente, mentre agli Oscar fu Spotlight a trionfare. Negli 8 anni precedenti, invece, i vincitori di PGA e Oscar hanno sempre combaciato. Tra i grandi assenti di quest'anno Silence di Martin Scorsese.

Producers Guild of America Awards 2017 Nomination

Fonte: Comingsoon.net