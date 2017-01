Dark Night: trailer e poster del film sulla strage di Aurora

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 gennaio 2017

Disponibili online un trailer e una locandina di Dark Night, il dramma diretto da Tim Sutton che affronta i drammatici eventi della sparatoria avvenuta nel 2012 ad Aurora in Colorado, dove il ventiquattrenne James Holmes ha aperto il fuoco in un cinema durante la proiezione del film Il cavaliere oscuro - Il ritorno causando la morte di 12 persone e il ferimento di altre 58.

Dark Night, terzo film di Sutton, non è incentrato sull'atto omicidiario in sè e non sfrutta il fatto di cronaca in maniera compulsiva come accade troppo spesso in tv, ma sottolinea invece quanto l'alienazione rappresenti una minaccia sfuggente e nascosta. Il film mette in scena anche un ritratto intimo della comunità di Aurora utilizzando attori non professionisti. Dark Night debutta nei cinema americani il prossimo 3 febbraio.

Impiegando una tecnica in stile documentario e un cast di attori non professionisti, Dark Night segue le attività di sei sconosciuti nel corso di una giornata, dal sorgere del sole a mezzanotte, il tiratore è uno loro. Girato in Sarasota, Florida e fotografato dal direttore della fotografia francese Hélène Louvart (Pina, The Beaches of Agnes), le immagini oniriche raccontano in maniera eloquente sia lo scenario sapientemente elaborato dal regista che il senso di alienazione e malessere suburbano dei personaggi. Vincitore del "Premio Lanterna magica" al Festival del Cinema di Venezia dopo la sua anteprima al Sundance Film Festival, Dark Night è una visione essenziale, non solo per i cinefili d'essai, ma anche per chiunque sia coinvolto nel dibattito sulla violenza delle armi in America.





Fonte: Collider