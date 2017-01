Kong: Skull Island - action figures e toys del film

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 gennaio 2017

Rivelata la prima linea di giocattoli e action figures ispirati al reboot "Kong: Skull Island".

Quando la Warner Bros. ha presentato a novembre il secondo trailer di Kong: Skull Island ha introdotto un eccentrico personaggio interpretato da John C. Reilly, che vive su Skull Island con King Kong da bel po' di tempo. Verso la fine del filmato questo tipo tanto strambo quanto gioviale avverte la squadra di esplòratori della presenza nel sottosuolo dell'isola di demoni che lui chiama "Strisciateschi", in originale "Skullcrawlers", che sono tra i personaggi svelati nella nuova linea di giocattoli che accompagnerà l'uscita del film che vi proponiamo insieme alla prima statuina di Kong prodotta da POP!

Grazie al sito Idle Hands possiamo mostrarvi la linea di toys prodotta da Lanard, che sarà in mostra al Toy Fair 2017, in programma dal 18 al 21 febbraio a New York.

Il set denominato Battle for Survival: Creature Contact Set- Dino Monster with Shack and Figure è quello che include uno "Strisciateschio" chiamato semplicemente "Dino Monster" come potete leggere nella descrizione a seguire.

Battle for Survival: Creature Contact Set: Dino Monster with Shack and Figure: Creature Alert! Unitevi alla spedizione Monarch su Skull Island e preparatevi alla scoperta delle creature più mortali sul pianeta Terra con il Kong Skull Dino Monster with Shack and Figure. A Skull Island il pericolo si nasconde dietro ogni angolo. Con la vostra attrezzatura da combattimento "Sky Devil" è possibile affrontare i mostri a viso aperto...e vincere! Esploratore o soldato, si deve essere disposti a combattere se si vuole sopravvivere...





Altri set che saranno presentati al Toy Fair da Lanard includono un ragno gigante con Jeep e figure, uno pterodattilo con imbarcazione e figure, un elicottero con figure, due set con elicottero e imbarcazione della spedizione Monarch con relative figures e una Mega-figure di Kong da 45cm con figure, che dispone di un imponente king Kong che torreggia su un soldato della spedizione. Questa linea di giocattoli sarà disponibile da febbraio e precederà l'uscita del film nelle sale italiane dal 9 marzo 2017.

Fonte: Movieweb