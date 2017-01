Jamie Foxx conferma: 'sarò Mike Tyson per Martin Scorsese'

Di Federico Boni mercoledì 11 gennaio 2017

Martin Scorsese tornerà sul ring quasi 40 anni dopo Toro Scatenato con il biopic su Mike Tyson.

Frank Sinatra, Martin Scorsese abbandona il biopic Dopo quasi 8 anni di 'lavoro', Martin Scorsese saluta il biopic di Frank Sinatra. Annunciato nel 2013, il biopic su Mike Tyson non ha ad oggi ancora ottenuto il disco verde da Hollywood. Tre anni fa si parlò di Jamie Foxx, già premio Oscar negli abiti di Ray Charles, protagonista, con Martin Scorsese alla regia e Terence Winter alla sceneggiatura. Poi Scorsese ha girato Silence e ha già in canna The Irishman con Robert De Niro, lasciando il biopic su Tyson sullo sfondo. Fino ad oggi.

Intervistato da Screen Rant, infatti, Foxx ha confermato che il film si farà, che sarà lui ad interpretare Mike e Martin a dirigerlo.

'Sì, lui è legato al progetto, e la vita di Mike Tyson è una delle più sorprendenti storie americane'.

L'agiografia hollywoodiana nei confronti di Iron Mike è quindi pronta, con Scorsese che dopo aver perso un biopic (Frank Sinatra) ne ha quindi subito trovato un altro. Se così sarà il leggendario regista tornerà a calcare un ring quasi 40 anni dopo Toro scatenato, biopic sul pugile Jake LaMotta che portò Robert De Niro a vincere un Oscar insieme alla montatrice Thelma Schoonmaker.

Fonte: Collider