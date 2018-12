Stasera in tv: "L'ottava nota - Boychoir" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 7 dicembre 2018

Rai 3 stasera propone L'ottava nota (Boychoir), film drammatico del 2014 diretto da François Girard e interpretato Dustin Hoffman, Garrett Wareing, Kathy Bates e Debra Winger.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Dustin Hoffman: Carvelle

Garrett Wareing: Stet

Kathy Bates: direttrice

Eddie Izzard: Drake

Kevin McHale: Wooly

Josh Lucas: Gerard

Debra Winger: Sig.ra Steel

River Alexander: Rafael "Raffi" Abrams

Joe West: Devon

River Alexander: Rafael "Raffi" Abrams

Grant Venable: Andre

Janine DiVita: Sally





La trama

Stet (Garrett Wareing), un undicenne tormentato e arrabbiato proveniente da una piccola città del Texas, dopo aver perso la madre e senza un padre che voglia occuparsi di lui riesce ad entrare in una prestigiosa accademia di canto. Completamente fuori dal suo elemento, Stet si ritrova in conflitto con un severo maestro di canto (Dustin Hoffman) che riconosce un talento unico in questo giovane ragazzo. L'uomo spingerà Stet fino al punto di rottura, sperando che il prodigio scoprirà in questo modo il suo cuore e l'anima creativa della musica.





Il nostro commento

L'ottava nota aka Boychoir si è rivelato una piacevola sorpresa. Il film tocca le corde giuste grazie ad un giovane protagonista in parte e al supporto di un Dustin Hoffman puntuale nel ritrarre un insegnante dedito a perfezione e talento, ma che nel corso del film abbandona lentamente la sua corazza diventando un figura paterna surrogata. Un racconto di crescita senza fronzoli e ben diretto, una pellicola forse un po' formale, ma che ha il pregio di essere costruita a misura di spettatore.





Curiosità e colonna sonora



Dustin Hoffman ha seriamente studiato pianoforte nella sua giovinezza, ma non è stato considerato abbastanza di talento per farne una carriera, proprio come il suo personaggio, il Maestro Carvelle.



Giorni prima di girare in Texas, Garrett Wareing si è rotto il braccio sinistro in tre punti, incidente che lo ha costretto a girare tutte le scene con un gesso che ha potuto rimuovere solo a riprese terminate.



In origine era stata scelta Sissy Spacek nel ruolo di Debra Winger.



Le musiche originali del film sono del cantautore e musicista canadese Brian Byrne (The Good Doctor, Il segreto) candidato ad un Golden Globe per la migliore canzone originale con il brano "Lay Your Head Down", scritto con Glenn Close e incluso nella colonna sonora del film Albert Nobbs (2011).



TRACK LISTINGS:

1. The Mystery of Your Gift (feat. Brian Byrne and the American Boychoir) - Josh Groban

2. This Little Babe - The American Boychoir

3. Hotaru Koi - The American Boychoir

4. Spem In Alium - The American Boychoir

5. Pie Jesu - The American Boychoir

6. Dehn Er Hat Seinen - The American Boychoir

7. Balulalow - The American Boychoir

8. That Yonge Child - The American Boychoir

9. Past Life Melodies - The American Boychoir

10. Adiemus - The American Boychoir

11. Coronation Anthem - The American Boychoir

12. Amen - The American Boychoir

13. Alleluia (feat. Benjamin P. Wenzelberg) - The American Boychoir

14. Stet's House - Brian Byrne

15. Mugshot - Brian Byrne

16. Carvelle's Letter - Brian Byrne

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]