XX: trailer dell'antologia horror tutta al femminile

Di Pietro Ferraro venerdì 13 gennaio 2017

XX: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'antologia horror nei cinema americani dal 17 febbraio 2017.

Disponibili trailer e poster di XX, la nuova antologia horror tutta al femminile che include le registe Jovanka Vuckovic (The Captured Bird), Annie Clark alias St. Vincent, Roxanne Benjamin (Southbound) e Karyn Kusama (The Invitation, Girl Fight).

XX è un'antologia horror tutta al femminile con quattro storie oscure scritte e dirette da donne fieramente di talento: Annie Clark fa il suo debutto alla regia con The Birthday Party; Karyn Kusama esorcizza in Her Only Living Son; Roxanne Benjamin urla Don't Fall e Jovanka Vuckovic osa aprire The Box. la plurpremiata animatrice Sofia Carrillo lega insieme queste quattro storie di suspense e di terrore che caratterizzano un cast che include Natalie Brown, Melanie Lynskey, Breeda lana e Christina Kirk.

Jovanka Vuckovic ha diretto tre cortometraggi horror prima di partecipare a XX. Lei è una pluripremiata regista e sceneggiatrice che ha vinto un Gemini Award per i migliori effetti visivi. E' stata nominata due volte una delle donne più influenti nell'horror, al fianco di Kathryn Bigelow e Mary Shelley, e ha scritto per la rivista Rue Morgue per oltre sei anni. Il suo corto The Captured Bird ha visto come produttore esecutivo il regista Guillermo del Toro.

Annie Clark è meglio conosciuta come musicista con l'alias St. Vincent, la sua canzone "Something On Your Mind" è stata inclusa nella colonna sonora del remake Disney Il drago invisibile. XX segna il suo debutto alla regia. Clark ha inoltre composto la musica per il cortometraggio Come Swim, ed è apparsa in diversi episodi della serie tv Portlandia.

Karyn Kusama è la più nota del quartetto. In precedenza ha diretto l'adattamento dell'anime Aeon Flux (2005) interpretato da Charlize Theron ed è lei è la mente dietro l'horror The Jennifer's Body interpretato da Megan Fox. Ha anche diretto il thriller indie The Invitation. Il suo curriculum comprende anche episodi di Halt and Catch Fire, Master of Sex e The Man in the High Castle.

Roxanne Benjamin non è estranea alle antologie horror. Ha prodotto episodi per V/H/S e i due sequel V/H/S 2 and V/H/S Viral. Ha fatto il suo debutto alla regia nel 2015 con l'antologia horror Southbound.

XX debutta nei cinema americani il 17 febbraio 2017.

Fonte: Collider