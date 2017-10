Nemesi: clip e nuove locandine dell'action-thriller di Walter Hill

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 ottobre 2017

Nemesi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriller di Walter Hill nei cinema italiani dal 19 ottobre 2017.

Disponibili nuove locandine e una clip con una scena di Nemesi, il revenge thriller di Walter Hill (I guerrieri della notte e 48 ore) con protagonista Michelle Rodriguez nei panni di un sicario spregevole che viene sottoposto a un intervento chirurgico di riassegnazione di genere, da uomo a donna, per mano di un chirurgo (Sigourney Weaver) in cerca di vendetta per la morte del fratello.

Nemesi - foto e intervista al regista Walter Hill Sigourney Weaver chirurga pazza che per vendicare la morte del fratello cambia il sesso al suo assassino. Ora diventato Michelle Rodriguez.

Il regista Walter Hill parla della lunga gestazione del film.

Verso la fne degli anni Settanta, Denis Hamill ha scritto una prima bozza intitolata TOMBOY che il mio agente mi ha inviato. Mi è piaciuta. Era audace. Poi non è successo niente per molto tempo, ma non riuscivo a togliermi quell’idea dalla testa.Verso il 1990 ho chiamato Denis, ho frmato un accordo di opzione per il materiale, ho collaborato alla scrittura di una sceneggiatura che non mi piaceva e poi ho abbandonato il progetto. Poi assolutamente nulla per altri 10 anni. Poi, un giorno ho trovato la sceneggiatura originale di Denis nel mio appartamento, l’ho letta e ho chiamato Denis per capire se i diritti fossero ancora disponibili. Ho fatto un nuovo accordo di opzione e ho iniziato a lavorarci. Due settimane dopo avevo una bozza. Alla fne quella sceneggiatura è diventata la graphic novel e il film. Mi sono molto divertito a scrivere i personaggi di Frank Kitchen e della dott.sa Rachel Jane. Tipologie umane e stili di dialogo in grande contrasto - una trama volutamente minima e riduttiva.





Al killer Frank Kitchen (Michelle Rodriguez) viene dato un incarico, ma dopo essere stato vittima di un inganno, scopre di essere stato chirurgicamente modificato e ora ha il corpo di una donna. In cerca di vendetta, Frank cerca la resa dei conti con la persona che lo ha trasformato, un brillante chirurgo (Sigourney Weaver)con un piano agghiacciante. Il killer, ora una killer, prepara la sua vendetta aiutato da un'infermiera di nome Johnnie (Caitlin Gerard) che nasconde dei segreti.

Il cast è completato da Tony Shalhoub, Anthony LaPaglia, Caitlin Gerard, Terry Chen e Paul Lazenby.





Il cast di supporto comprende anche Terry Chen, Paul Lazenby, Paul McGillion, Zak Santiago, Ken Kirzinger, Adrian Hough, Alex Zahara, Lia Lam, Caroline Chan, Lauro Chartrand, Sergio Osuna, Hugo Ateo, Chad Riley, Jason Asuncion, Darryl Quon e Eltie Pearce.

Walter Hill dirige Nemesi da una sceneggiatura scritta in collaborazione con Denis Hamill. Il film debutta nei cinema italiani il 27 luglio 2017.





Il cast è completato da Tony Shalhoub, Anthony LaPaglia, Terry Chen, Paul McGillion e Caitlin Gerard.

Il film era originariamente intitolato Tomboy diventato poi (Re)Assignment e infine cambiato ancora nel definitivo The assignament. La prima bozza della sceneggiatura, di Denis Hamil e dal titolo Tomboy, risale al 1978 e narrava di un giovane delinquente che violenta e uccide una donna il cui marito è un chirurgo plastico. Arrestato, il giovane finisce in prigione, ma il chirurgo lo cattura e lo trasforma in una donna che commette una serie di omicidi. Walter Hill ricorda: "Mi piaceva la sua audacia e il suo potenziale, era una sorta di film di serie B davvero formidabile. Sai, il tipo di film che non viene amato molto quando esce, ma che ti piace guardare in tv anni più tardi, molto più di molti 'grandi' film di oggi".

Hill ha opzionato la sceneggiatura di tasca sua circa dieci anni dopo averla letta. Ha cercato poi di farne una versione diversa, ma non riusciva a farla funzionare. Ha quindi messo da parte il progetto fino a quando ha trovato una copia della prima bozza quindici anni più tardi. Con un'idea ben precisa di come farlo ha ri-opzionato la sceneggiatura. L'agente di Hill ha poi presentato il film ad un produttore che era disposto a investire: "Le uniche regole che ha stabilito era che doveva essere realizzato in maniera molto economica e che ci doveva essere qualche nome di richiamo nel cast".





Un racconto di vendetta su un killer professionista che viene raggirato da alcuni gangster e da un amorale chirurgo plastico che opera ai margini della società. La storia diventa un percorso di auto-scoperta e riscatto contro un avversario che si rivelerà un genio criminale.

