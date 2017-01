Dumbo di Tim Burton, la Disney vuole Will Smith e Tom Hanks

Di Federico Boni giovedì 12 gennaio 2017

Tom Hanks villain nel live-action di Dumbo.

Dumbo in live action, Tim Burton alla regia 5 anni dopo Alice in Wonderland Tim Burton torna a realizzare live action Disney. Arriva Dumbo Giornata di improvvise novità in casa Disney con l'annunciato live-action di Dumbo, la cui regia è stata affidata a Tim Burton. Lo studios avrebbe infatti messo gli occhi su due pezzi da novanta come Will Smith e Tom Hanks. A parlare del primo Deadline, con un ruolo di primo piano al momento misterioso, con Variety che ha subito rilanciato grazie al due volte premio Oscar.

Hanks andrebbe ad indossare gli abiti del 'villain' di Dumbo, ovvero il temibile direttore del circo. Va detto, però, che si potrebbe trattare dello stesso personaggio per entrambi i divi, con uno che di fatto escluderebbe la presenza dell'altro. Smith o Hanks, in conclusione, oppure entrambi nel caso in cui i personaggi fossero differenti.

4° classico animato Disney uscito in sala nel 1941, Dumbo fu il film Disney di maggior successo economico degli anni quaranta. Il film di Burton, i cui tempi produttivi sono sconosciuti, sarà un live-action fuso alla CG alla Libro della Giungla, con Ehren Kruger, sceneggiatore di Transformers, allo script.

Fonte: Comingsoon.net