Anna Kendrick sarà Babbo Natale

Di Federico Boni giovedì 12 gennaio 2017

Babbo Natale femmina grazie ad Anna Kendrick.

Anna Kendrick vuole essere Squirrel Girl Anna Kendrick supereroina Marvel? Attualmente sul set di Pitch Perfect 3, Anna Kendrick sarà Babbo Natale per la Disney. Parola di Variety, secondo cui la star lanciata da Tra le nuvole sarà una versione al femminile di Santa Claus.

Sceneggiatura firmata Marc Lawrence, regista di Miss Detective, qui forse anche in cabina di regia. Titolo provvisorio, a detta di Deadline, Nicole. La trama? La Kendrick sarà la figlia di Babbo Natale, costretta a prendere le redini dell'azienda di famiglia quando il padre decide di andare in pensione e il fratello, proprio alla vigilia di Natale, abbandona la slitta. Chi porterà i regali ai bimbi di tutto il mondo? Che domande. Proprio Anna.

Susanne Todd in produzione, con Louie Provost in supervisione per la Disney. Nel dubbio l'attrice sarà nuovamente in sala a fine 2017, proprio sotto le Feste di Natale, con Pitch Perfect 3.

Fonte: Comingsoon.net