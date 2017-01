Hollywood Noir - Misteri tra le stelle: intervista all'autore Andrea Indiano

10 misteri di Hollywood raccontati in un libro affascinante e coinvolgente

E' uscito il 12 gennaio il libro Hollywood Noir (Misteri tra le stelle) di Andrea Indiano, una raccolta di 10 storie vere ambientate nel mondo dello spettacolo. La lettura è stata affascinante e coinvolgente, soprattutto perché alcune storie mi erano oscure e purtroppo non avrei mai voluto arrivare alla fine del libro: 10 misteri sono troppo pochi! Nel consigliarvi caldamente l'acquisto, ecco il sommario e quattro chiacchiere con l'autore Andrea Indiano.

1. La pallottola schivata da Chaplin uccise il re del western

2. I sogni di un'aspirante attrice diventano un incubo horror

3. Il suicidio nel Mago di Oz tenuto nascosto per cinquant'anni

4. Sei matrimoni, un finto rapimento e una morte sospetta

5. Misterioso omicidio di un italoamericano per mano dell'attrice più bella di Hollywood

6. Pier Angeli, l'italiana amata da James Dean che non sapeva trovare pace

7. Rodolfo Guglielmi in arte Valentino: i segreti del più grande

8. Kill David Carradine

9. Un colpo finto, una morte vera. La maledizione dei Lee

10. Whitney Houston e la figlia Kristina: un sacrificio per una voce fuori dal comune

1. Chi è Andrea Indiano?

Sono un giornalista freelance e mi occupo principalmente di spettacoli e cultura. Ho scritto per vari quotidiani e siti italiani e da quando mi sono trasferito a Los Angeles mi sono concentrato soprattutto sul cinema e sulle serie TV, anche se di recente tecnologia e politica sono diventati due argomenti di cui provo a scrivere più spesso.

2. Da dove nasce l'idea del libro?

L'idea di Hollywood Noir nasce dalla mia passione per il cinema, che il trasferimento negli Stati Uniti ha aumentato ancora di più. In America esistono vari libri che si sono occupati di thriller e misteri legati all'industria dei film, come The Parade's Gone by, Tinseltown e Hollywood Babylon, ma io ho provato a far interessare i lettori italiani scrivendo di artisti provenienti dall'Italia e di star degli ultimi anni.

3. Come hai scelto le 10 storie?

Le celebrità alla fine sono esseri umani con l'unica differenza di aver ottenuto la fama. E come tutti hanno qualche errore nel passato che per loro sfortuna è diventato di dominio pubblico. Perciò trovare le storie non è stato difficile dato che se si va ad approfondire, ogni artista famoso ha qualche passo falso nei suoi trascorsi. Io ho scelto le vicende che ho reputato più curiose e che prima di tutto hanno lasciato a bocca aperta me stesso. Infine le ho divise per periodi di tempo, dato che Hollywood Noir comprende racconti che vanno dal cinema muto fino ai giorni nostri.

4. Quale storia ti ha colpito di più?

Sicuramente quella del Mago di Oz, ovvero la leggenda secondo la quale nel film si può vedere una comparsa mentre si impicca durante una scena, è una delle storie che mi ha sconvolto maggiormente. Ho guardato e riguardato quella scena e anche solo il pensiero che una cosa del genere possa essere successa mi lascia sempre senza parole. Per non parlare di quello che succedeva sul set e che ho provato a raccontare nel capitolo dedicato. Certo, anche scoprire che un mito della commedia come Charlie Chaplin, da sempre sinonimo di scherzi innocenti, era in realtà un donnaiolo spesso interrogato dalla polizia mi ha fatto cambiare idea su di lui...

5. C'è una storia che volevi raccontare ma hai dovuto escluderla?

A Hollywood non c'è mese dove non ci sia uno scandalo, basti pensare al recente divorzio fra Angelina Jolie e Brad Pitt con quel presunto litigio sull'aereo con tanto di accuse di uso di droga rivolte l'attore. Ci sono insomma vari misteri che avrei potuto aggiungere. Fra quelli passati, ho sempre reputato motivo di discussione interessante le storie che riguardano Roman Polanski e Woody Allen: due registi che ammiro, ma che come persone hanno più di una macchia oscura nel passato. Questo dovrebbe impedirci di apprezzare i loro lavori? Forse sì, ma non si può negare la loro bravura dietro la macchina da presa. Non mi dispiacerebbe in futuro analizzare ciò che li riguarda e provare a scoprire se esiste davvero un legame fra talento e irrazionalità, perfetta sintesi dell'industria cinematografica di Hollywood.

