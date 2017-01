Life, Animated: trailer e poster italiano per il docu-film vincitore al Sundance

Di Federico Boni giovedì 12 gennaio 2017

I classici Disney per superare l'autismo. Esce al cinema l'incredibile storia di Owen.

Tratto dal bestseller del premio Pulitzer® Ron Suskind, padre del protagonista Owen, “Life, Animated: a story of sidekicks, heroes, and autism”, vincitore del Directing Award al Sundance Film Festival 2016, uscirà nelle sale italiane il 2 febbraio prossimo, distribuito da I Wonder Pictures, Unipol Biografilm Collection e Fil Rouge Media.

La Sirenetta, Il Re Leone, Aladdin… i classici Disney hanno scandito l’infanzia di noi tutti, ma per qualcuno hanno avuto un significato particolarmente importante. È il caso di Owen, che all’età di tre anni ha iniziato a manifestare i sintomi di una grave forma di autismo. Chiuso in se stesso, incapace di elaborare le proprie emozioni, Owen trova proprio nei film Disney un tramite per fare breccia nella barriera che lo separa dal mondo, sviluppando un modo del tutto alternativo ed eccezionale di esprimersi attraverso la voce dei suoi eroi.

Dal regista premio Oscar® Roger Ross Williams, una storia universale che testimonia come le opere di fantasia non servano solo a fuggire dalla realtà, ma abbiano un potere segreto ben più importante: quello di aiutarci ad affrontarla. Una storia di formazione emozionante che porta al cinema il viaggio di Owen dalla giovanissima età sino ai suoi primi passi verso l’indipendenza, con il conseguente ingresso nella società.

A seguire le parole del regista, nel 2010 vincitore di una statuetta grazie al corto-documentario Music by Prudence: