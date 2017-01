Film 2018-2019: Peter Dinklage in Avengers: Infinity War - Daniel Wu per il reboot di Tomb Raider

Di Federico Boni giovedì 12 gennaio 2017

Daniel Wu al fianco di Alicia Vikander nel nuovo Tomb Raider, con Peter Dinklage dagli X-Men ad Avengers: Infinity War.

Film 2018-2019: Sterling K. Brown in Black Panther - Willem Dafoe per Assassinio sull'Oriente Express Trevante Rhodes di Moonlight il nuovo Predator di Shane Black. - Avengers: Infinity War: visto nell'ultimo X-Men, Peter Dinklage sarebbe in trattative per unirsi allo squadrone Marvel di Avengers: Infinity War. Parola di Variety. Ruolo sconosciuto per il volto di Game of Thrones ma personaggio 'importante', tanto dall'essere presente in entrambi i capitoli, da girare baco-to-back. Diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers: Infinity War è stato sceneggiato da Christopher Markus e Stephen McFeely. Entrambi i film saranno girati interamente con telecamere IMAX. Prima parte in sala il 4 maggio del 2018, con la seconda al cinema il 3 maggio del 2019.

- Tomb Raider: Daniel Wu aiuterà Lara Croft nel nuovo Tomb Raider. Parola di Variety. L'attore va così ad affiancare Alicia Vikander, protagonista negli abiti che furono di Angelina Jolie, e Walton Goggins, annunciato villain. Roar Uthaug (L'onda) dirigerà la pellicola, sceneggiata da Ginevra Robertson-Dworet. Riprese imminenti, con un'uscita in sala datata 16 Marzo 2018.

- Miny Pony: da Star Trek ai Mini Pony. Hasbro e Lionsgate hanno annunciato che Zoe Saldana si è unita al cast di doppiatori che già comprendeva Kristin Chenoweth, Emily Blunt, Taye Diggs, Liev Schreiber, Sia, Uzo Aduba e Michael Peña. Sceneggiato da Rita Hsiao (Toy Story 2, Mulan), My Little Pony: The Movie è diretto da Jayson Thiessen. Uscita in sala il 6 ottobre 2017. Rivelato anche il logo ufficiale della pellicola.