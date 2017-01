Film italiani, novità: Luca Argentero in Hotel Gagari, Eleonora Danco in Tempesta

Di Mr. Odo giovedì 12 gennaio 2017

L'attore di Poli opposti reciterà nel film di Simone Spada, mentre l'attrice e regista di N-Capace farà parte del cast del nuovo film di Daniele Luchetti.

Hotel Gagarin: sono in corso le riprese dell'opera prima diretta da Simone Spada, scritta dal regista insieme a Lorenzo Rossi Espagnet, interpretata da Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D'Amico, Caterina Shulha e Philippe Leroy. Il film, prodotto da Marco Belardii per Lotus Production, con Rai Cinema, racconta la storia di cinque italiani spiantati e in cerca di un'occasione, che vengono mandati a girare un film in Armenia. Appena arrivati, però, scoppia una guerra e il sedicente produttore sparisce con i soldi. Abbandonati all'Hotel Gagarin, isolato nei boschi e circondato dalla neve, trovano il modo di inventarsi un'originale e inaspettata occasione di felicità che non potranno mai dimenticare. (fonte Ansa)

L'isola di Babbo Natale: Antonella Cecora girerà per la Stemo Production Srl il suo primo lungometraggio. Il film ha ottenuto il contributo MiBACT pari a 100.000.

Tempesta: Eleonora Danco sarà la protagonista femminile del nuovo film diretto da Daniele Luchetti, prodotto da Cattleya. Il cast annovera anche Alessandro Gassmann (protagonista maschile) ed Elio Germano. (fonte Askanews)