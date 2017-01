DGA Awards 2017, nomination: in corsa Damien Chazelle, Denis Villeneuve e Tim Miller

Di Pietro Ferraro venerdì 13 gennaio 2017

Annunciati i registi in corsa per i Directors Guild Awards 2017 (DGA).

Annunciati registi candidati ai Directors Guild Awards 2017 (DGA), anticamera per l'Oscar alla miglior regia. Per quanto riguarda la categoria principale l'unica sorpresa è la candidatura di Garth Davis per Lion, visto che il regista è anche candidato nella categoria miglior regista esordiente si poteva lasciare spazio a Martin Scorsese per Silence o a Mel Gibson per La battaglia di Hacksaw Ridge. Denis Villeneuve invece si prende un meritato posto nelle nomination con il suo sci-fi Arrival dopo la mancata candidatura lo scorso anno per Sicario. Per quanto riguarda i registi esordienti troviamo Tim Miller per il blockbuster Deadpool recentemente candidato come miglior film anche ai Producers Guild Awards. Per quanto riguarda invece gli Oscar, le ultime 14 volte su un totale di 15 premiazioni il vincitore del DGA Award si è poi aggiudicato l'Oscar al miglior regista.



MIGLIOR REGISTA

Damien Chazelle - La La Land

Garth Davis - Lion

Barry Jenkins - Moonlight

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea

Denis Villeneuve - Arrival

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Garth Davis - Lion

Kelly Fremon Craig - The Edge of Seventeen

Tim Miller - Deadpool

Nate Parker - Birth of a Nation

Dan Trachtenberg - 10 Cloverfield Lane

Fonte: Collider