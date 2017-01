Raw: trailer senza censure e poster del film horror di Julia Ducournau

Di Pietro Ferraro venerdì 13 gennaio 2017

Raw: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Julia Ducournau nei cinema americani dal 10 marzo

Ancora un interessante horror in arrivo dalla Francia che ha dimostrato di avere una marcia in più per quanto riguarda il genere riuscendo a miscelare cliché con una CERAT intrigante originalità vedi Alta tensione, Livide e naturalmente lo scioccante Martyrs recentemente al centro di un inguardabile sequel americano.

Oggi vi proponiamo un trailer senza censure e una locandina di Raw (precedentemente noto con il titolo "Grave"), l'horror a tinte "cannibal" di Julia Ducournau. Il trailer è davvero impressionante e costruito ad arte e pare confermare appieno l'entusiasmo proveniente dalle varie proiezioni nei circuiti dei festival, il film è stato premiato dalla stampa al Festival di Cannes.

La regista Julia Ducournau è al suo primo lungometraggio dopo aver diretto il corto fantasy Junior premiato a Cannes e co-diretto il film tv Mange, entrambi questi lavori hanno vista protagonista l'attrice Garance Marillier qui alla sua terza collaborazone con la Ducournau. Raw debutta nei cinema americani il 10 marzo.

Tutti nella famiglia di Justine sono veterinari e vegetariani. A 16 anni lei è una studentessa brillante e promettente. Quando inizia a la scuola di veterinaria entra in un mondo decadente, spietato e pericolosamente seducente. Durante la prima settimana di rituali di iniziazione Justine fa di tutto per adattarsi a qualunque costo, così si allontana dai principi della sua famiglia mangiano per la prima volta carne cruda. Justine dovrà presto affrontare le conseguenze terribili e inaspettate delle sue azioni quando la sua vera personalità comincerà ad emergere...





