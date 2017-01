Green Lantern Corps, David Goyer alla sceneggiatura

Di Federico Boni venerdì 13 gennaio 2017

Il regista di Suicide Squad per la sceneggiatura di Green Lantern Corps.

Green Lantern Corps - ufficializzato il reboot di Lanterna Verde Lanterna Verde andrà incontro al reboot. Ora è ufficiale 6 anni dopo il disastroso titolo di Martin Campbell, costato quasi 200 milioni di dollari di perdite alla Warner, Lanterna Verde riprende vita grazie a Green Lantern Corps, reboot che verrà sceneggiato da David Goyer, regista nonché sceneggiatore di Suicide Squad. Al suo fianco, in cabina di scrittura, Justin Rodi, per un Goyer che amplia sempre più la propria presenza in casa Dc Comics, avendo messo mano anche agli script di Man of Steel, Batman contro Superman e ai tre Batman di Nolan.

Nel film farà finalmente il suo debutto John Stewart, primo supereroe afro-americano della Dc Comics, creato nel 1971 da Dennis O'Neil e Neal Adams. Tra i principali candidati ad indossarne la tutina Tyrese Gibson, volto di Fast & Furious, ma le trattative sono ancora in corso. Green Lantern Corps, rumor alla mano, sarà una sorta di buddy movie in salsa cinecomic, con Hal Jordan, nel 2011 interpretato da Ryan Reynolds, al fianco di Stewart.

Green Lantern Corps dovrebbe uscire in sala il 24 luglio del 2020. Prima di allora il calendario DC prevede Wonder Woman (2 giugno 2017), Justice League - Parte 1 (17 novembre 2017), The Flash (2018), Aquaman (5 ottobre 2018), Shazam (5 aprile 2019) ed infine Justice League - Parte 2 e Cyborg, al cinema tra il 2019 e il 2020.

