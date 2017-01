Fright Night 3: Tom Holland annuncia un sequel diretto del suo "Ammazzavampiri"

Di Pietro Ferraro sabato 14 gennaio 2017

Il regista dell'Ammazzavampiri originale annuncia su Twitter che sta progettando un "Fright Night 3".

Fright Night, remake datato 2011 del classico anni '80 Ammazzavampiri, nonostante il notevole cast si è rivelato uno sbiadiato aggiornamento lontano anni luce dal divertito omaggio ai classici horror diretto Tom Holland nel lontano 1985. Il film ha anche fruito di un sequel, Fright Night 2 - New Blood, uscito nel 2013, distribuito direttamente in home-video e con nessun membro del cast originale. A questo punto il franchise non sembrava avere un qualche futuro, ma qualcosa sembra bollire in pentola con il creatore dell'originale che sta progettando di rilanciare la serie.

L'originale Amazzavampiri è un classico di culto che ha superato la prova del tempo e fruito di un sequel, Ammazzavampiri 2, uscito nel 1988 con ancora protagonisti William Ragsdale come Charley Brewster e Roddy McDowall come Peter Vincent. Ora il regista Tom Holland ha in programma un vero e proprio sequel del suo film originale il cui titolo è attualmente Fright Night 3. I fan dell'originale possono stare quindi tranquilli che questo nuovo film non avrà nulla a che fare con la versione 2011.

Nel 1984 Tom Holland ha venduto i diritti di Ammazzavampiri a Sony Pictures al fine di poter realizzare il film originale. Grazie al "Copyright Act" del 1976, i diritti di Ammazzavampiri aka Fright Night saranno di nuovo su piazza nel 2018 e Tom Holland ha rivelato su Twitter di avere alcuni grandi progetti quando potrà disporre di nuovo dei suoi personaggi.

Ancora 2 anni e i diritti d'autore di "Fright Night" tornano da papà. Oh le cose che sto pensando di fare :) #CopyrightActOf1976

Il progetto di Holland è un sequel diretto dell'originale, che prima sarà pubblicato come un libro. La storia seguirà Charley e Amy, interpretati nell'originale da William Ragsdale e Amanda Bearse. Non si conosce il lasso tempo che trascorrerà tra libro e adattamento e non vi è alcuna menzione del fatto che gli attori originali torneranno. Ragsdale ha goduto di una grande carriera come attore caratterista ed è apparso in molte serie tv nel corso degli anni, vedi Justified in cui interpretava Gary Hawkins ed è stato recentemente visto in diversi episodi di Search Party.

Amanda Bearse è stata protagonista nel ruolo di Marcy D'Arcy (ex Rhoades) in tutte e 11 le stagioni della sitcom Sposati... con figli. L'attrice ha iniziato a dirigere episodi dello show negli anni '90 collezionando la regia di oltre 30 episodi durante l'intera messa in onda della serie, diventando nel frattempo un'apprezzata regista televisiva. Bearse è ancora in attività come attrice e uno dei suoi ruoli più recenti l'ha vista nel cast dell'horror fantascientifico Sky Sharks. Per quanto riguarda Roddy McDowall, pezzo forte dell'originale, l'attore è scomparso nel 1998 ed è improbabile che un altro attore possa interpretare un Peter Vincent alla sua altezza.

2 more years and the 'Fright Night' copyrights come back to papa. Oh the things I'm going to do :) #CopyrightActOf1976 pic.twitter.com/gVgtH7pV8T — Tom Holland (@RealTomHolland) 7 gennaio 2017

