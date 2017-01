Film 2018-2019: James Corden e Katie Holmes per Ocean’s Eight - Lily James per Little Woods

Di Federico Boni venerdì 13 gennaio 2017

Lily James e Tessa Thompson sorelle nel western Little Woods.

Film 2018-2019: Peter Dinklage in Avengers: Infinity War - Daniel Wu per il reboot di Tomb Raider Zoe Saldana doppiatrice in My Little Pony: The Movie. - Fast Color: Gugu Mbatha-Raw sarà la protagonista del thriller Fast Color, sceneggiato e diretto da Julia Hart. Protagonista una donna di nome Ruth che è costretta a scappare quando le sue abilità sovrumane vengono scoperte. Anni dopo aver abbandonato la sua famiglia, l'unico posto sicuro in cui sembrerebbe potersi nascondere è proprio la sua casa d'origine. Via alle riprese nel mese di marzo, in New Mexico. La bellissima Mbatha-Raw si è fatta da poco vedere in "San Junipero", episodio di punta della 3° stagione di Black Mirror, serie Netflix.

- Ocean’s Eight: James Corden, conduttore del The Late Late Show nonché protagonista di Into the Woods, è la new entry maschile del giorno in Ocean's Eight, spin-off della trilogia di Ocean firmata Steven Soderbergh. Sul set, come documentato da alcune foto scattate tra una ripresa e l'altra, anche Katie Holmes. A completare il ricco cast Sandra Bullock, chiamata ad indossare gli abiti della sorella di Danny Ocean, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Rihanna e Awkwafina. Il piano criminale della banda? Rubare una collana durante il MET Ball. Regia di Gary Ross.

- Little Woods: Lily James e Tessa Thompson saranno le protagoniste di Little Woods, film scritto e diretto da Nia DaCosta. Al loro fianco i già annunciati James Badge Dale, Luke Kirby e Lance Reddick, per un progetto descritto come un western moderno incentrato su due sorelle, Ollie e Deb, obbligate a delinquere.