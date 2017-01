The King - Il magazine: il libro sull'universo di Stephen King

Di Carla Cigognini venerdì 20 gennaio 2017

Stephen King narratore di storie raccontato in un magazine tutto italiano





E' uscito per Weird Book l'interessante volume The King – Il Magazine a cura di Luigi Boccia e Giada Cecchinelli (e di Luca Borri, per la parte grafica). Il libro vuole raccontare lo Stephen King narratore di storie ma anche tutto quello che è nato dalla sua mente, sia dal punto di vista letterario che cinematografico. "The King - Il magazine" è disponibile in versione "normale" (a 16 euro) e in Versione Deluxe (con copie numerate, carta patinata e copertina cartonata) a 23.90euro. Pagine: 112, Formato: 16,5 x 24 cm. Di seguito vi regalo il sommario e alcune foto dal libro. Un prodotto indispensabile nella libreria di ogni Kinghiano che si definisce tale.

Chi è Pennywise?: L'intervista all'autore Luigi Boccia Luigi Boccia ci porta a Derry, tra i palloncini di It e il ghigno di Pennywise, il Club dei Perdenti e poi ancora nella casa del serial killer John Wayne Gacy, conosciuto con il nome di Pogo The Clown.

The King - Il magazine (Il sommario)

- Hollywood e La Torre Nera (di Luigi Boccia): anticipazione e curiosità sulle prossime uscite televisive e cinematografiche tratte dai libri di King.

- I Dottorini Calvi e il simbolismo di "Insomnia" (di Giada Cecchinelli): saggio sul romanzo del 1994.

- Le paure che ci appartengono (di Simonetta Santamaria): la paura secondo Edgar Allan Poe e Stephen King.

- Pennywise - Hollywood e la suspense dimenticata: intervista a Tommy Lee Wallace (di Luigi Boccia): nell'attesa del nuovo film di It, quattro chiacchiere con il regista della miniserie tv del 1990.

- Il pozzo dove tutti andiamo a pescare (di Giada Cecchinelli): paure e paura secondo Stephen King.

- I fantasmi di Shining (di Luigi Boccia): lo Shining di King e quello di Kubrick.

- The Signing: fumetto parodia di Shining nel numero di dicembre 1980 del magazine "Crazy". Copertina di Bob Larkin, testi di Paul Kupperberg, disegni di Steve Smallwood.

- Intervista a Stephen King: pubblicata sulla rivista "Cinefantastique" nel 1978.

- The Shiner: fumetto parodia di Shining, pubblicata sul numero 221 della rivista "Mad" del marzo 1981. Testi di Larry Siegel, disegni di Angelo Torres.

- Stephen King e gli zombie (di Marcello Gagliani Caputo): il fenomeno dei morti-viventi secondo lo scrittore, da Pet Sematary a Cell.

- Dentro il Cimitero Vivente: parla Mary Lambert: intervista rilasciata dalla regista di "Cimitero vivente" per il sito FilmmakerMagazine.com

- Creepshow, scene di famiglia (di Luigi Boccia): speciale sul film a episodi del 1982, diretto da George A. Romero e scritto da Stephen King.

- Amici di occasioni mancate - Intervista a George Romero (di Lorenzo Ricciardi): intervista con il regista sul suo legame con King.

- Do you love - il lato oscuro dell'amore (di Giada Cecchinelli): intervista con Massimo Volta, regista del cortometraggio "Nova", tratto dal racconto della raccolta "Scheletri" (1985).

- Il cinema di Frank Darabont (di Diego Matteucci): speciale sui film del regista tratti dai romanzi di King.

- La scintillanza - Il contagio del re. Propagazione di un verbo e gocce di fuoco nel silenzio (di Gianfranco Nerozzi): come è nata l'idea di Shining? Ce lo racconta, a modo suo, lo scrittore italiano Nerozzi.

- L'erede del fuoco (di Luigi Boccia): speciale su Joe Hill, affermato scrittore, figlio di King.

- Danse Macabre (di Luigi Boccia e Nicola Lombardi): speciale sul saggio "Danse Macabre", appena ristampato in una nuova edizione.