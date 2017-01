Al cinema dal 19 gennaio: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Carla Cigognini giovedì 19 gennaio 2017

I film del week-end: da "Arrival" a "Xander Cage"

- Arrival: (Usa 2016 - Fantascienza - Durata: 116 minuti) di Denis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O'Brien, Nathaly Thibault, Julian Casey. Trama: un misterioso oggetto spaziale atterra sulla terra e viene chiamata una squadra di esperti per decifrarne il linguaggio. Materiale video e trailer italiano.



Arrival: la nostra recensione da Venezia 2016 Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker protagonisti dell'ultimo film di Denis Villeneuve. Leggete la nostra recensione di Arrival

Arrival: 20 curiosità sul film di Denis Villeneuve Origine, location, lavorazione e preparazione del film di fantascienza "Arrival".

Arrival: la colonna sonora Ascolta la colonna sonora di "Arrival", il dramma sci-fi di Dennis Villeneuve, nei cinema italiani dal 19 gennaio 2017

- Dopo l'amore: (L'économie du couple - Francia, Belgio 2016 - Drammatico - Durata: 100 minuti) di Joachim LaFosse con Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller, Jade Soentjens, Margaux Soentjens, Francesco Italiano, Tibo Vandenborre, Catherine Salée, Ariane Rousseau, Philippe Jeusette, Annick Johnson. Trama: Marie e Boris hanno deciso di separarsi. La loro casa è stata comprata da lei ma interamente ristrutturata da lei. E nessuno dei due vuole mediare sul contributo dato al matrimonio. Il trailer italiano.



- Nebbia in agosto: (Nebel im August - Germania 2016 - Drammatico - Durata: 126 minuti) di Kai Wessel con Sebastian Koch, Fritzi Haberlandt, Henriette Confurius, David Bennent, Karl Markovics. Trama: Germania, 1940. Ernst è un ragazzino orfano di madre, intelligente ma problematico. Vive in un’unità psichiatrica ma si accorge che alcuni internati vengono uccisi sotto la supervisione del dottor Veithausen. Materiale video e trailer italiano.

- L'ora legale: (Italia 2017 - Commedia - Durata: 90 minuti) di Salvatore Ficarra e Valentino Picone con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Leo Gullotta, Vincenzo Amato, Tony Sperandeo, Sergio Friscia, Antonio Catania, Eleonora De Luca, Ersilia Lombardo, Alessia D’Anna, Francesco Benigno, Alessandro Roja. Trama: a Pietrammare è arrivato il momento delle elezioni del nuovo sindaco. Allo storico sindaco Gaetano Patanè si oppone Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne. Salvo e Valentino hanno fatto la loro scelta di voto. In cambio di cosa? Materiale video e trailer.

L'ora legale: la nostra recensione Ficarra e Picone in un paese siciliano assediato dall'onestà ne l'Ora Legale, loro 5° film da registi dal 19 gennaio al cinema.

- Qua la zampa!: (A Dog's Purpose - Usa 2017 - Commedia - Durata: 120 minuti) di Lasse Hallström e Arthur Lewis con Britt Robertson, Josh Gad, Dennis Quaid, Logan Miller, Peggy Lipton, K.J. Apa, Luke Kirby, Caroline Cave, John Ortiz (e la voce italiana di Gerry Scotti). Trama: Un cane cerca lo scopo della sua vita attraverso le storie delle sue esperienze e dei suoi padroni. Materiale video e trailer italiano.

- Il ragno rosso: (Czerwony Pajak - Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca 2015 - Thriller - Durata: 95 minuti) di Marcin Koszalka con Filip Plawiak, Adam Woronowicz, Ma³gorzata Foremniak, Karolina Kominek, Julia Kijowska, Marek Kalita, Wojciech Zieliñski. Trama: Cracovia, anni ‘60. Il giovane Karol è un tuffatore esperto. Una sera scopre il corpo di un ragazzo, vittima del serial killer noto come "Il Ragno Rosso". Il trailer italiano.

- xXx - Il ritorno di Xander Cage: (xXx: The Return of Xander Cage - Usa 2017 - Azione - Durata: 107 minuti) di D.J. Caruso con Vin Diesel, Deepika Padukone, Nina Dobrev, Ruby Rose, Samuel L. Jackson, Donnie Yen, Tony Jaa, Toni Collette. Trama: Xander Cage rientra dal suo esilio volontario per affrontare alpha Xiang e la sua squadra per recuperare un'arma letale nota come “Vaso di Pandora”. Materiale video e trailer italiano.

xXx: Il ritorno di Xander Cage - recensione in anteprima Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Donnie Yen e Tony Jaa protagonisti del terzo capitolo di xXx. Leggete la nostra recensione de Il ritorno di Xander Cage